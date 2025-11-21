Es tendencia:
Fútbol Internacional

Marcelo Bielsa se acuerda de desagradable anécdota en Chile para decirle que no a la prensa uruguaya

El Loco recordó un lamentable incidente con la prensa chilena mientras dirigía a La Roja para darle un rotundo no a los periodistas uruguayos.

Por Diego Jeria

Bielsa recuerda desagradable anécdota en Chile.
En medio de su rueda de prensa tras la dura goleada sufrida por Uruguay en el amistoso contra Estados Unidos, Marcelo Bielsa se acordó de la selección chilena recordando un desagradable incidente mientras dirigía a La Roja.

Cabe recordar que Bielsa citó a rueda de prensa casi de urgencia, y muchos pensaron que renunciaría. Sin embargo, se reconoció avergonzado, pero aún con convicciones para sacar la tarea adelante.

Ahí fue cuando la prensa charrúa le consultó la posibilidad de tener más libertades para cubrir a la selección uruguaya y entrar al complejo deportivo para presenciar las prácticas. Bielsa se opuso de plano con un ejemplo vivido en Chile.

La polémica foto sin dientes

Dirigí a la selección chilena y me hicieron el mismo planteo. Y dije: es legítimo el planteo éste“, partió explicando Bielsa.

Ahí llegó el arrepentimiento del Loco: “yo tenía dentadura postiza. Al otro día, dejé entrar a los periodistas y les di un lugar preferencial, casi adentro del campo. Y fui al entrenamiento sin la dentadura…“.

¡Al otro día la tapa de todos los diarios chilenos era mi boca vacía! Se contraponen el rasgo del valor del conocimiento específico futbolístico respecto de la repercusión amarilla de situaciones“, sentenció tajante Marcelo Bielsa.

El Loco dirigió a la selección chilena entre 2007 y 2011, presentando su renuncia tras las elecciones de la ANFP que en primera instancias favorecieron a Jorge Segovia y poco después a Sergio Jadue, manifestando que sólo trabajaría con Harold Mayne-Nicholls, anticipando lo que se vendría con el calerano.

