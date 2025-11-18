Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Chile vs. Perú: A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso de la Selección Chilena

La Roja vuelve a la acción este martes con su segundo amistoso internacional.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
La Roja vuelve a la acción este martes con su segundo amistoso internacional.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTLa Roja vuelve a la acción este martes con su segundo amistoso internacional.

La Selección Chilena no se detiene luego del triunfo por 2-0 ante Rusia y esta semana enfrentará su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA, esta vez frente a Perú en el Estadio Olímpico de Sochi.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en menos de un mes. Su último choque fue en octubre, en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde La Roja ganó 2-1 con goles de Ben Brereton y Gutiérrez.

¿A qué hora juega Chile vs. Perú y dónde ver EN VIVO?

Chile vs. Perú juegan este martes 18 de noviembre a partir de las 14:00 horas de Chile en el Estadio Olímpico de Sochi, Rusia.

El partido de La Roja ante la selección de Perú contará con transmisión en vivo y completamente GRATIS por TV en la señal de CHV, además de la TV paga, ESPN.

También podrás ver el encuentro de manera ONLINE por diferentes plataformas digitales como www.chilevision.cl o Chilevisión en Youtube SIN COSTO y previo pago en Disney+, a través de sus señales Estándar y Premium.

La IA pronostica el resultado de Chile vs. Perú por el amistoso en Rusia: “Mi predicción…”

ver también

La IA pronostica el resultado de Chile vs. Perú por el amistoso en Rusia: “Mi predicción…”

Podrás verlo en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
Publicidad

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD
Lee también
Nació en EE.UU, quedó fuera del mundial y ahora recibe una dura noticia
Selección Chilena

Nació en EE.UU, quedó fuera del mundial y ahora recibe una dura noticia

DT de Perú se cuadra con Nicolás Córdova: "Tiene toda la razón"
Selección Chilena

DT de Perú se cuadra con Nicolás Córdova: "Tiene toda la razón"

Peric rompe todos los esquemas con su análisis de la Roja: "¡Es Coquimbo!"
Selección Chilena

Peric rompe todos los esquemas con su análisis de la Roja: "¡Es Coquimbo!"

ídolo de la U revela los motivos del quiebre de su matrimonio
U de Chile

ídolo de la U revela los motivos del quiebre de su matrimonio

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo