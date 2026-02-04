Manchester City sacó ventaja al derrotar por 2-0 a Newcastle en la ida de las semifinales de la EFL Cup, jugada en St James’ Park. Con el marcador a favor, los Ciudadanos buscarán cerrar la llave en el Etihad Stadium y volver a una final tras cuatro temporadas.

Newcastle, actual campeón del torneo, llega golpeado tras una irregular racha y la reciente goleada sufrida ante Liverpool. A eso se suma un duro antecedente: no vence al City como visitante desde 2014 y acumula 11 derrotas consecutivas en ese estadio.

Man. City vs. Newcastle: Horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Manchester City vs. Newcastle se juega este miércoles 4 de febrero desde las 17:00 horas de Chile en el Etihad Stadium, Inglaterra, por semifinales de la EFL Cup.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

● VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

● DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

● ENTEL: 241 (HD)*

● CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

● GTD/TELSUR: 70 (SD)

● MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

● TU VES: 522 (HD)

● ZAPPING: 100 (HD)*

Probables formaciones

Manchester City: James Trafford; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké, Nico O’Reilly, Rayan Ait Nouri; Nico González, Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Phil Foden, Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

James Trafford; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké, Nico O’Reilly, Rayan Ait Nouri; Nico González, Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Phil Foden, Erling Haaland. DT: Pep Guardiola. Newcastle: Nick Pope; Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Lewis Miley, Jacob Ramsey, Bruno Guimarães, Sandro Tonali; Jacob Murphy, Yoane Wissa, Anthony Gordon. DT: Eddie Howe.

