Inglaterra

Quiere ser el líder de la nueva selección chilena: el golazo de Marcelino Núñez en la EFL Cup

El volante chileno marcó su primer gol de la temporada con la camiseta de Norwich en el tradicional certamen inglés.

Por Carlos Silva Rojas

Marcelino Núñez marcó su primer gol de la temporada.
© Getty ImagesMarcelino Núñez marcó su primer gol de la temporada.

Uno de los jugadores que espera ser el nuevo líder de la selección chilena es el volante Marcelino Núñez, uno de los pocos jugadores nacionales que actúa en Europa.

El mediocampista vive una nueva temporada con la camiseta de Norwich City, donde espera ayudar a que su equipo por fin logre el regreso a la Premier League.

Pese a los rumores que hablaban de una posible salida del chileno de los Canarios, se afianza en la titularidad y ya está siendo importante en el arranque de la campaña.

Golazo de Marcelino Núñez en la EFL Cup de Inglaterra

Marcelino Núñez ya empieza a demostrar que apunta alto en la actual temporada, porque ya marcó su primer gol en la campaña que arranca.

El formado en Universidad Católica fue titular y marcó el 2-0 parcial en los 24 minutos del partido ante Watford, por la EFL Cup, la Copa de la Liga de Inglaterra.

Núñez marcó con un zapatazo de media distancia, donde tuvo algo de responsabilidad el meta noruego de Watford Egil Selvik, a quien se le soltó el balón.

Marcelino Núñez ya lleva un gol en la temporada en su segundo partido y espera mejorar el registro de la campaña anterior, donde marcó seis.

