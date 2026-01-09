Universidad de Chile sigue en la búsqueda de jugadores para reforzarse en este mercado de fichajes. De momento el único firmado es Eduardo Vargas, aunque se espera que en los próximos días comiencen a caer más caras nuevas en el CDA.

Uno que se perfila como el segundo fichaje de los azules es el mediocampista paraguayo Lucas Romero, proveniente del Recoleta FC de su país y que llegará a hacer uso de los cupos de extranjero liberados por la U en estos días.

El volante tiene todo listo para ser el flamante nuevo jugador del bulla. Así mismo lo ratificó Dahi Zárate, su esposa, quien por medio de una imagen en Instagram dejó en claro que Romero será azul en las próximas horas.

Esposa de Lucas Romero confirma que llega a Universidad de Chile

La mujer subió una imagen abrazando a Romero en el aeropuerto con el “con todo y por todo. Que esta camiseta te lleve a cumplir tus sueños”. Además, todo esto estuvo acompañado por un corazón azul, algo clave para ver el próximo destino del futbolista.

Lucas Romero tiene 23 años y en el fútbol paraguayo solo ha defendido las camisetas del Recoleta FC y Tacuary FBC. Llega a al cuadro universitario para reforzar la mitad de la cancha tras la partida de Sebastián Rodríguez en esa zona.

Cabe recordar que Universidad de Chile en este mercado se desprendió de Alejandro Contreras, Lucas Di Yorio, Leandro Fernández y el mencionado Sebastián Rodríguez. Con esto, los azules liberaron varios cupos de extranjero en el plantel, algo clave si consideramos que también buscan los fichajes de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.