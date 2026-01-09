Universidad de Chile dejó desarmó casi toda su delantera 2025 y tendrá un ataque renovado este 2026. En la U partieron Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y Leandro Fernández. En contraparte, los azules sumaron a Eduardo Vargas como refuerzo confirmado.

Juan Martín Lucero estaría prácticamente abrochado, al igual que Octavio Rivero. Ambos asoman como inminentes anuncios de fichaje en la U.

Y uno de los talones de Aquiles de Universidad de Chile en 2025 fue la incapacidad de equilibrar la concreción en el arco rival en relación al dominio, posesión de balón y llegadas a portería. Sin embargo hay una alerta: la probable delantera azul de este año tiene menos gol que la del año pasado.

Tomando en cuenta a Eduardo Vargas más Lucero y Rivero como reemplazantes de Di Yorio, Contreras y Guerra, el 2025 los jugadores del ataque del Chuncho 2026 registran menos conquistas que los del año pasado.

Vargas en Audax Italiano, Lucero en Fortaleza de Brasil y Rivero en Barcelona de Ecuador marcaron un total de 31 goles. Di Yorio, Contreras y Guerra sumaron 35.

En el registro hay que considerar que a principios de 2025, Lucas Di Yorio alcanzó a jugar algunos partidos por Athletico Paranaense, sumando también goles.

Asimismo, hay que considerar la partida de Lea Fernández, lo que significa para la U “perder” los 10 goles anotados por el argentino en 2025, un número que no es menor considerando que el jugador tuvo un año complicado por una rebelde lesión.

Publicidad

Publicidad

Respecto al ataque azul, Lucas Assai permanece por ahora en Universidad de Chile, misma situación que Maximiliano Guerrero, quienes también formaron parte importante en el tridente o dupla de la delantera del Chuncho 2025.

Goles: la delantera de la U 2025 vs 2026

-Eduardo Vargas:

Liga de Primera: 13 partidos, 4 goles

Copa Chile: 2 partidos, un gol

-Juan Martín Lucero:

Serie A: 27 partidos, 3 goles

Copa de Brasil: 2 partidos, un gol

Campeonato Cearense: 8 partidos, 4 goles

Copa Nordeste: 7 partidos, 2 goles

Copa Libertadores: 7 partidos, un gol

-Octavio Rivero:

Liga Pro: 27 partidos, 11 goles

Copa Ecuador: un partido

Copa Libertadores: 10 partidos, 3 goles

Publicidad

Publicidad

TOTAL: 31 goles

-Lucas Di Yorio:

Liga de Primera: 27 partidos, 12 goles

Copa Chile: 3 partidos

Copa Libertadores: 6 partidos, un gol

Copa Sudamericana: 7 partidos, un gol

*Campeonato Paranaense: 6 partidos, 4 goles

-Rodrigo Contreras:

Liga de Primera: 24 partidos, 9 goles

Copa Chile: 6 partidos, un gol

Supercopa de Chile: un partido

Copa Libertadores: 5 partidos

Copa Sudamericana: 5 partidos

-Nicolás Guerra:

Liga de Primera: 20 partidos, 3 goles

Copa Chile: 4 partidos, un gol

Supercopa de Chile: un partido, un gol

Copa Libertadores: 6 partidos

Copa Sudamericana: 6 partidos, un gol

Publicidad

Publicidad

TOTAL: 35 goles