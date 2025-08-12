Es tendencia:
No es Vicente Reyes: el arquero que se mete por los palos a la nueva Selección de Nicolás Córdova

El entrenador interino de la Roja busca nuevas caras para el equipo nacional, pensando en el proceso para 2030.

Por Carlos Silva Rojas

© MontrealThomas Gillier está ganando terreno en Canadá.

La selección chilena tiene que resetearse tras el pésimo rendimiento que ha mostrado en las Eliminatorias Sudamericanas, donde figura en el último lugar y afuera del Mundial de 2026.

El entrenador Ricardo Gareca le hizo muy mal al equipo nacional, porque no probó nuevas fórmulas y la Roja se fue en caída libre con el Tigre a la cabeza.

Ahora es Nicolás Córdova el seleccionador interino tras consumada la eliminación, quien está pensando en el futuro, es decir, el proceso para la Copa del Mundo de 2030.

Thomas Gillier, el arquero que empieza a pedir cancha en la Roja

Uno de los puestos que pide renovación es la portería, porque el arquero que más partidos jugó como titular en las presentes Eliminatorias, Brayan Cortés, ya tiene 30 años y hay que pensar en un golero más joven.

Todo apuntaba a que Vicente Reyes iba a ser el portero de Nicolás Córdova, sin embargo, se está metiendo otro arquero de 21 años por los palos en la selección chilena.

Thomas Gillier jugando por la UC. Foto: Andres Pina/Photosport

Thomas Gillier jugando por la UC. Foto: Andres Pina/Photosport

El meta formado en Universidad Católica Thomas Gillier está pidiendo cancha y una nominación en la selección chilena, porque ya está demostrando su categoría en el extranjero, porque se ganó la titularidad en CF Montreal.

El portero no tiene ninguna presencia en la Roja y pide cancha, porque ya mostró su clase en el equipo canadiense, con un partido jugado en la MLS y otro en la Leagues Cup, donde se dio el lujo de atajar un penal.

Entre Thomas Gillier y Vicente Reyes se pelearán el arco de la selección chilena, de cara a los partidos ante Brasil en Río de Janeiro y Uruguay en Santiago.

