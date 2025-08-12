Nicolás Córdova está muy cerca de entregar su primera nómina como entrenador de la selección chilena. Si bien es cierto que entrenó a la Roja ante Ecuador en el 2023, tomó el listado que hizo Eduardo Berizzo en esa ocasión.

Aquella convocatoria tenía a uno de los jugadores más queridos por la hinchada luego de la Generación Dorada, pero que estuvo borrado del ciclo de Ricardo Gareca: Ben Brereton.

Si bien Córdova no lo puso de titular en ese duelo, sí lo hizo ingresar en el segundo tiempo, con la intención de empatar el duelo ante la selección local. No logró convertir, pero su trabajo en Quito dejó buenas sensaciones.

Considerando el escaso poder de gol de Chile en el proceso, en el que sólo ha convertido 9 goles en 16 duelos (sólo Perú ha marcado menos), el nuevo entrenador tiene contemplado citarlo a la Roja para los últimos dos duelos de las eliminatorias, ante Brasil y Uruguay.

Córdova tiene considerado el llamado de Brereton

Desde la ANFP le aseguran a Redgol que Córdova “lo tiene considerado a Brereton para su nómina”, pues a sus 26 años tiene una edad muy competitiva apuntando al próximo proceso. El Mundial del 2030 lo pillaría con 31 años.

Eso sí, aclaran que a pesar de estar en los planes será importante ver el estreno de Brereton en la Championship con el Southampton, elenco en el que fue reserva en la primera fecha y no ingresó a la cancha.

La idea es que pueda sumar algunos minutos antes de la nómina para que tenga rodaje. A pesar de eso, Córdova entiende que a la Roja no le sobra nada como para dejarlo al margen.

Brereton fue cortado por Gareca tras el partido ante Bolivia, en el Estadio Nacional. Esa vez le dio la chance de ser titular, aunque lo sacó a la media hora del partido, dejándolo marcado.

Gareca además, en conferencias de prensa, señalaba que si bien no era obligación para ser citado, esperaba que Brereton aprendiera a hablar un español fluido durante su proceso. Eso nunca se concretó.

Brereton, hace algunas semanas, aclaró que “no ser llamado a la selección fue devastador para mí, porque la gente me recibió de gran manera. A mi madre le encanta que esté y para mí es un honor jugar por Chile. Fue difícil no ser llamado”.