Todo indica que Ben Brereton tendrá que remar una vez más en su paso por el fútbol inglés. Y es que Southampton tuvo que trabajar más de la cuenta para ganar en el debut de la Championship inglesa.

Mucho se ha hablado del chileno en los últimos días. Primero, una lesión lo dejó afuera del último amistoso, pero también las revelaciones de por qué no le fue bien en la selección nacional.

Luego, el deseo de varios de que retome un viejo amor para recuperar su nivel en el fútbol inglés. Lo cierto es que Brereton Díaz tendrá que ir desde atrás para hacerse un lugar en el equipo.

ver también No es el idioma: Revelan por qué a Ben Brereton no le fue muy bien en la selección chilena

Ben Brereton lo mira de lejos: Southampton remonta ante Wrexham

Por la primera fecha de la Championship de Inglaterra, Ben Brereton fue a la banca de suplentes para el estreno ante el recién ascendido Wrexham, como locales este sábado.

El chileno no ingresó en lo que fue un trabajado triunfo del Soton. Fueron los galeses quienes se pusieron arriba en el marcador gracias a un tiro penal anotado por Josh Windass a los 22′ de iniciado el partido.

Publicidad

Publicidad

Luego, los locales se apoderaron del balón, pero tuvo que esperar hasta los instantes finales para poder dejar como local los tres primeros puntos de la temporada.

Ryan Manning igualó el partido desde un tiro libre prácticamente perfecto cuando se cumplían los 90 minutos, y luego Jack Stephens cerró la remontada en el 96, cuando dejó las cosas 2-1 y el eufórico festejo de los hinchas.

Publicidad

Publicidad

Aún cuando volvió a la citación de Will Still, quien fuera cortado por Ricardo Gareca no sumó minutos y tendrá que trabajar para poder hacerse de un espacio en el plantel.

Ben Brereton sufre un duro revés en su lucha por una camiseta en Southampton. Foto: Southampton

Próximo partido del Southampton: ¿Tendrá oportunidad Ben?

Tras debutar en la Championship, Ben Brereton espera una chance en el equipo. Southampton enfrentará a Northampton Town por la primera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, este martes 12 de agosto a las 14:45 hrs.

Publicidad