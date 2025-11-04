La agenda futbolística de este martes 4 de noviembre llega cargada de grandes encuentros. En esta jornada, por ejemplo, seremos testigos de emocionantes duelos en la UEFA Champions League, entre ellos el Real Madrid visita al Liverpool de Inglaterra por la fase de liga. Además, continúa la acción del Mundial Sub‑17 de la FIFA con los partidos correspondientes a la fecha 1 de la fase grupal.
Pero la fiesta del fútbol no se detiene ahí. También habrá actividad en la AFC Champions League Elite, con el regreso a la acción de Al-Ittihad de Karim Benzema, además de grandes encuentros en la Championship inglesa y la Liga Pro de Ecuador con LDU de Quito de Fernando Cornejo, entre otros torneos destacados.
Revisa a continuación la cartelera completa de los duelos que se celebran este martes 4 de noviembre alrededor del mundo.
Programación martes 4 de noviembre del 2025
Champions League
- 14:45 horas – Napoli vs. Eintracht Frankfurt. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 14:45 horas – Slavia Praha vs. Arsenal. Transmite Disney+ Premium, ESPN Premium.
- 17:00 horas – PSG vs. FC Bayern. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – Juventus vs. Sporting CP. Transmite Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3.
- 17:00 horas – Atlético Madrid vs. Saint-Gilloise. Transmite Disney+ Premium, ESPN 5.
- 17:00 horas – Tottenham vs. København. Transmite Disney+ Premium, ESPN 7.
- 17:00 horas – Liverpool vs. Real Madrid. Transmite Disney+ Premium, ESPN Premium.
- 17:00 horas – Olympiacos vs. PSV Eindhoven. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
- 17:00 horas – Bodø/Glimt vs. AS Monaco. Transmite Disney+ Premium, ESPN 6.
Mundial Sub-17 de la FIFA
- 09:30 horas – Costa de Marfil vs. Suiza. Transmite DGO, DSports 4.
- 09:30 horas – Brasil vs. Honduras. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSports 610/1610.
- 10:00 horas – México vs. Corea del Sur. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSPORTS+ 613/1613.
- 10:30 horas – Haití vs. Egipto. Transmite DGO, DSports 6.
- 11:45 horas – Alemania vs. Colombia. Transmite FIFA+, DGO, Amazon Prime Video, DSports 610/1610.
- 12:15 horas – Inglaterra vs. Venezuela. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSPORTS+ 613/1613.
- 12:45 horas – Indonesia vs. Zambia. Transmite DGO, DSports 6.
- 12:45 horas – Corea del Norte vs. El Salvador. Transmite DGO, DSports 4.
AFC Champions League Elite
- 13:00 horas – Al Sadd vs. Al Ahli. Transmite Disney+ Premium, Football Australia YouTube.
- 15:15 horas – Al-Ittihad Jeddah Club vs. Sharjah FC. Transmite Disney+ Premium, Football Australia YouTube.
Championship de Inglaterra
- 17:00 horas – Coventry City vs. Sheffield United. Transmite Disney+ Premium.
Liga de Ecuador
- 21:00 horas – LDU Quito vs. Orense SC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
Horarios de Chile*
Los duelos de Champions se roban las miradas este martes 4 de noviembre. (Foto: Justin Setterfield/Getty Images)