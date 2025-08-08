Después de semanas de rumores sobre su futuro, finalmente Ben Brereton tomó la decisión de quedarse en el Southampton. El delantero buscará su revancha en el club en el que no pudo rendir a comienzos de la temporada pasada y lo hará con un cambio muy especial.

El artillero, que terminó su préstamo en el Sheffield United y tuvo que retornar al cuadro dueño de su pase, no quiere seguir con su mala racha. Este fin de semana comienza la Championship en Inglaterra, torneo para el que decisión darle un giro a las cosas.

En las últimas horas los Santos anunciaron el plantel con el que disputarán el ascenso a la Premier League. Ahí apareció el chileno, pero con una modificación inesperada y que lo ilusiona con volver a ser el de antes.

Ben Brereton vuelve al número con el que supo brillar

Luego de unos últimos años complicados y en los que pasó por tres clubes sin éxito, Ben Brereton vuelve a sus raíces. Previo al inicio de la temporada, el delantero tomó una radical decisión y decidió cambiar su dorsal.

Southampton anunció que Ben Brereton utilizará la camiseta 22, con la que brilló en Blackburn Rovers y Chile. Foto: Southampton.

Para la Championship 2025/26, el chileno recupera el número 22 con el que brilló tanto en el Blackburn Rovers como con la Roja. Para muchos puede ser sólo una anécdota, pero para un jugador que no lo ha pasado bien, aferrarse a este tipo de cosas puede ser muy importante.

En su primera etapa con el Southampton, Ben Brereton había utilizado el dorsal 17 y no le fue como los hinchas y el club esperaban. Ahora será Joshua Quarshie, refuerzo para esta temporada, quien tenga dicha camiseta.

Quedará esperar ahora para ver si es que esto tiene un impacto. Por lo menos en lo anímico, queda en evidencia que necesitaba un impulso para reencontrarse y optó por un número que lo llevó a ser toda una estrella para el fútbol chileno.

Eso sí, la misión ahora será ganarse una camiseta de titular esta temporada. En los últimos amistosos no fue convocado, lo que le deja desde ya la tarea cuesta arriba.

Ben Brereton se prepara para lo que será una nueva campaña en la Championship de Inglaterra. El delantero ruega que este sea, por fin, su año y así pueda ser el de antes.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton en Southampton?

En su primera etapa con Southampton, Ben Brereton logró disputar un total de 13 partidos oficiales. En ellos no marcó goles ni tuvo asistencias en los 503 minutos que estuvo dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Southampton?

Ben Brereton buscará hacerse un espacio en el Southampton de cara al debut en la Championship. Este sábado 9 de agosto desde las 7:30 horas el equipo del chileno recibe al Wrexham por la primera fecha del ascenso inglés.

