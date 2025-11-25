Un martes cargado de emociones se vive en el mundo del fútbol con el regreso de la Champions League, el certamen de clubes más importante de la UEFA, que continúa su acción en la fase de liga. En esta jornada de martes podremos ver a gigantes del continente como Manchester City, Chelsea, Barcelona, Borussia Dortmund y Juventus, entre otros grandes equipos.
Pero ojo, porque eso no es todo. También habrá actividad en distintas partes del planeta, como en la AFC Champions League Elite, donde el Al Hilal de Darwin Núñez se enfrentará a Al-Shorta SC, además de la siempre atractiva Serie A de Brasil, que presenta un imperdible duelo entre Flamengo y Atlético Mineiro.
Revisa todos los detalles de estos encuentros, sus horarios y transmisiones a continuación.
Partidos de fútbol hoy martes 25 de noviembre: Horario y dónde ver
UEFA Champions League
- 14:45 horas – Ajax vs. Benfica. Transmiten Disney+ Premium y ESPN Premium.
- 14:45 horas – Galatasaray vs. Saint-Gilloise. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – Napoli vs. Qarabag FK. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 4.
- 17:00 horas – Manchester City vs. Bayer Leverkusen. Transmiten Disney+ Premium y ESPN Premium.
- 17:00 horas – Chelsea vs. FC Barcelona. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – Borussia Dortmund vs. Villarreal. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 7.
- 17:00 horas – O. Marseille vs. Newcastle. Transmiten Disney+ Premium, Disney+ Estándar y ESPN 3.
- 17:00 horas – Slavia Praha vs. Athletic Club. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 6.
- 17:00 horas – Bodø/Glimt vs. Juventus. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 5.
Serie A Brasil
- 21:30 horas – Atlético Mineiro vs. CR Flamengo. Transmiten Fanatiz y Globo Internacional.
Championship
17:00 horas – Southampton vs. Leicester City. Transmite Disney+ Premium.
Caribbean Club Championship
- 18:00 horas – Defence Force vs. Cibao FC. Transmite Disney+ Premium.
- 20:00 horas – O&M FC vs. Mount Pleasant FA. Transmite Disney+ Premium.
Copa Ecuador
21:00 horas – U. Católica vs. Cuenca Juniors. Transmiten DSports 4 y DGO.
AFC Champions League Elite
- 15:15 horas – Al Hilal vs. Al-Shorta SC. Transmite Disney+ Premium.
Coppa Italia Serie C
- 14:00 horas – Sorrento 1945 vs. Crotone. Transmite OneFootball PPV.
- 16:30 horas – Ravenna FC vs. Arzignano. Transmite OneFootball PPV.
MLS
- 00:00 horas – San Diego FC vs. Minnesota Utd. Transmite MLS Season Pass de Apple TV.
National League North
- 16:45 horas – AFC Fylde vs. Macclesfield Town. Transmite DAZN.
National League South
- 16:45 horas – Salisbury City vs. Maidenhead United. Transmite DAZN.
Regionalliga Alemania (4° división)
- 15:00 horas – TSG Balingen vs. Sonnenhof Grossaspach. Transmite OneFootball PPV.
UEFA Youth League
- 10:00 horas – Chelsea vs. FC Barcelona. Transmite Disney+ Premium.
- 12:00 horas – Borussia Dortmund vs. Villarreal. Transmite Disney+ Premium.