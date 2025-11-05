Es verdad que la Copa Libertadores y la Champions League no deben ser comparadas. Una tiene una pasión especial y la otra un fútbol de primera clase. Sin dudas, muchos elegimos la primera.

Sin embargo, cada cierto tiempo, la Champions nos deja momentos memorables. Uno de ellos ocurrió este martes, cuando el Tottenham goleó por 4-0 al Copenhague.

En aquel partido, los Spurs mostraron la superioridad que los tiene séptimos de la clasificación de la actual Champions, habiendo ganado dos partidos y perdido igual número de encuentros.

Golazo a lo Maradona

Tras los goles de Brennan Johnson (19′) y Wilson Odobert (51′), las cosas estaban dichas en el Tottenham Hotspurs Stadium. Los daneses no tenían por dónde darle vuelta el partido a una escuadra local sólida.

Pero, nadie se esperaba lo que pasó en el minuto 64′. Micky Van de Ven agarró el balón en su área y se lanzó en una carrera que no tuvo detención alguna. Llegó hasta el arco contrario, remató y marcó un golazo, digno de Diego Armando Maradona. Fue el tercero de una goleada por 4-0.

El tanto se ganó la atención de todos. Tanto así que se volvió viral. Con 43 mil Me Gusta y más de 790 mil visualizaciones, el tanto del holandés terminó generando locura en redes sociales.

Mira el golazo de Van de Ven acá:

