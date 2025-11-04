Este martes arrancó la cuarta fecha de la fase regular de la UEFA Champions League y lo hizo con un partidazo entre dos serios candidatos. El Liverpool logró hacerse fuerte de local y venció por la cuenta mínima al Real Madrid para ajustar la pelea en la parte alta de la tabla de posiciones.

El elenco dirigido por Xabi Alonso tenía la gran oportunidad de instalarse entre los líderes, pero no pudieron hacer nada ante los pupilos de Arne Slot. Los Reds dominaron las acciones y pudieron llevarse una verdadera goleada ante los Merengues, de no ser por Thibaut Courtois.

El arquero demostró que a sus 33 años sigue tan vigente como siempre con una actuación espectacular. El meta salvó en varias ocasiones la portería del gigante español, pero Alexis Mac Allister tuvo una que no desaprovechó para dejar los tres puntos en casa.

Liverpool vence al Real Madrid en un show de Thibaut Courtois en Champions League

El Liverpool logró hacer respetar la localía y sumó tres puntos de oro en la UEFA Champions League nada menos que ante Real Madrid. Los Reds vencieron por 1 a 0 a los Merengues en un resultado que quedó corto gracias a un verdadero espectáculo de Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois fue un muro para el Liverpool, pero no pudo salvar al Real Madrid en la Champions. Foto: Getty Images.

El portero fue clave para salvar la portería del gigante español. En los 26′ tuvo su primer tapadón ganándole un mano a mano a Dominik Szoboszlai con su pierna y en los 43′ con un manotazo cuando la pelota se le colaba en el palo contrario. Cuando se jugaban los descuentos, nuevamente el meta belga le atajó un misil a Alexis Mac Allister para irse al descanso igualados.

En el inicio del complemento, el Liverpool salió con todo a presionar y casi encuentra su premio en el 47′. Hugo Ekitike ganó por los aires y encajó un frentazo que el arquero mandó por arriba del travesaño con una atajada para la foto.

Pero la gran cantidad de ataques dejaba en evidencia los errores de un Real Madrid que, más allá, no pudo aguantar. En los 61′ Alexis Mac Allister apareció solo frente al área chica y empujó el balón con su cabeza para el 1 a 0 que hizo estallar Anfield.

Las cosas pudieron sin incluso peores para los Merengues, ya que el Liverpool se las arregló para seguir acercándose al arco. Fue así como en los 86′ Cody Gakpo definió de cara a la portería, pero el guardameta se cruzó justo cuando todos gritaban el gol.

Gracias a Thibaut Courtois, el elenco español no queda más complicado en la tabla de posiciones. Con 9 puntos, el cuadro inglés los iguala en el quinto y sexto lugar, respectivamente. Eso sí, a la espera de lo que pase con el resto de la fecha, lo que podría hundirlos aún más.

El Liverpool logra sumar de a tres ante un Real Madrid que no tuvo respuesta y obligó a una jornada memorable de su portero. Los Reds festejan recuperarse después de semanas complicadas, mientras los Merengues lamentan su segunda derrota esta temporada.

¿Cuáles son los próximos partidos de Liverpool y Real Madrid?

Liverpool y Real Madrid no tienen tiempo que perder, dando vuelta la página de inmediato para pensar en lo que viene. Mientras los Reds visitan al Manchester City por la Premier League este domingo 9 de noviembre desde las 13:30 horas, los Merengues van a la casa del Rayo Vallecano por La Liga en la misma jornada pero a partir de las 12:15 horas.

