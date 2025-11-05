Se juega el Mundial Sub-17 y la Selección Chilena se prepara para su debut. El cuadro nacional tendrá su primer partido ante el siempre difícil combinado nacional de Francia.

Sin embargo, un nombre que era esperado no estará. Se trata de Zidane Yáñez, el delantero del New York City FC, quien no está en plenitud física, por lo que no será considerado ante los galos.

Mala suerte para La Rojita, considerando que el delantero es una de las más promisorias figuras de la escuadra nacional. De esta forma, La Rojita iría con Vicente Villegas en portería; Martín Jiménez, Bruno Torres, Francisco Daza, Alonso Olguín, Matías Orellana atrás; Cristian Díaz y Matías Paris al medio; Ian Alegría, Yastin Cuevas y John Cortés adelante.

La elección de su vida

Zidane Yáñez es nacido en Estados Unidos, por lo que era lógico que eligiera esa selección por sobre la de Chile. Sin embargo, siguiendo los sentimientos de su padre, el juvenil decidió darle un giro a su prominente carrera y jugar por La Rojita.

Con 17 años, el delantero comenzó a ser llamado “el nuevo Ben Brereton“, pero pronto sus expectativas superaron la idea de compararlo con otro jugador. De hecho, uno de los sueños de Zidane es llegar al Real Madrid, tal como el jugador francés que le dio la idea de su nombre. Y, dado su talento, no es una quimera.

De madre puertorriqueña y padre chileno, Zidane Yáñez no podrá estar en el duelo de debut de La Rojita. Pese a ello, sí podría llegar al encuentro ante Uganda, del próximo 8 de noviembre.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Francia por el Mundial Sub 17?

El partido entre Chile y Francia por el Mundial Sub 17 se jugará este miércoles 5 de noviembre, a partir de las 12:45 horas y será transmitido por Chilevisión.