La selección chilena Sub 17 debutará este miércoles ante Francia, en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar. Será un duro apretón en un grupo que comparte además con Uganda y Canadá.

El capitán del seleccionado nacional, Bruno Torres, confía en que la Rojita hará un buen papel. “Estamos con mucha confianza en lo grupal, tranquilos, con ganas e ilusión para dejar arriba el nombre de Chile. Sabemos eso sí que será un rival complicado”, comentó.

Chile sin miedo en el Mundial Sub 17

“Lo importante es hacer un buen debut, porque este equipo está preparado, motivado y vamos a jugar de igual a igual, teniendo el balón que es nuestra idea porque este equipo no tiene miedo, va por todo para hacer historia“, señaló Torres.

Bruno Torres va a liderar a Chile en el Mundial Sub 17

Indica el defensa que pertenece a Colo Colo que la preparación para este momento fue óptima. “Llegamos en un gran momento, no somos un equipo conformista. Queremos más, nos sirvió la gira por Dubai para aclimatarnos, por la diferencia de horario, las horas de sueño”.

“Llegamos en un buen momento, con confianza porque generamos muchas oportunidades de gol en la gira y terminamos invictos, con triunfos y empates. Estamos motivados para hacerlo de la mejor manera”, agregó Torres.

Publicidad

Publicidad

Sobre la responsabilidad de llevar la jineta, manifestó finalmente que “ser capitán es muy lindo, muy importante, soy uno de los líderes de este grupo y eso me pone feliz”.

ver también Chile en el Mundial Sub 17: Todo sobre el Grupo K, fixture de La Roja y tabla de posiciones

Tras el duelo contra los galos, Chile se preparará para jugar el sábado contra Uganda. La participación en la primera fase la cerrará el próximo martes, ante Canadá.

Recordar que los dos mejores del grupo avanzan a los 16os de final, instancia en la que también estarán los mejores 8 terceros que haya entre los 12 grupos.

Publicidad