Desde este lunes 3 y hasta el próximo 27 de noviembre se lleva a cabo la edición 2025 del Mundial de la FIFA Sub 17, certamen planetario a celebrarse en Qatar.

La Roja juvenil, comandada por Sebastián Miranda, será parte del Grupo K de este inédito certamen planetario que cuenta con 48 selecciones participantes y donde deberá enfrentar a los combinados de Francia, Uganda y Canadá, respectivamente.

De este grupo, solo dos selecciones avanzan de manera directa a la fase de los 32 mejores, juntos a los ocho mejores 3.º (de doce grupos). Aprovechando este contexto es que en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de la selección chilena en el Mundial sub 17; grupos, fixture de La Roja y mucho más, a continuación.

Fixture de La Roja Sub 17 en el Mundial:

Fecha 1: Francia vs. Chile el miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas en el Aspire Zone, cancha 7 de Qatar.

en el Aspire Zone, cancha 7 de Qatar. Fecha 2: Uganda vs. Chile el sábado 8 de noviembre a las 09:30 AM horas en el Aspire Zone, cancha 8 de Qatar.

en el Aspire Zone, cancha 8 de Qatar. Fecha 3: Chile vs. Canadá el martes 11 de noviembre a las 09:30 AM horas en el Aspire Zone, cancha 8 de Qatar.

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial Sub 17

Nómina de La Roja sub 17 para el Mundial

ARQUEROS

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Excequiel Bustamante – Everton

Cristóbal Del Río – Universidad Católica

DEFENSAS

Bruno Torres – Colo Colo

Alonso Olguín – Colo Colo

Matías Orellana – Colo Colo

Jaime Poblete – Universidad de Concepción

Francisco Daza – Universidad Católica

Martín Jiménez – Audax Italiano

MEDIOCAMPISTAS

Joaquín Meneses – Universidad Católica

Cristian Díaz – Colo Colo

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Matías Paris – O’Higgins

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Antonio Riquelme – Real Salt Lake/EE. UU

DELANTEROS

Ian Alegría – Palestino

Javier Gutiérrez – O’Higgins

Jhon Cortés – Universidad de Chile

Yastin Cuevas – Colo Colo

Amaro Pérez – Universidad Católica

Zidane Yáñez – New York City/EE. UU

