Desde este lunes 3 y hasta el próximo 27 de noviembre se lleva a cabo la edición 2025 del Mundial de la FIFA Sub 17, certamen planetario a celebrarse en Qatar.
La Roja juvenil, comandada por Sebastián Miranda, será parte del Grupo K de este inédito certamen planetario que cuenta con 48 selecciones participantes y donde deberá enfrentar a los combinados de Francia, Uganda y Canadá, respectivamente.
De este grupo, solo dos selecciones avanzan de manera directa a la fase de los 32 mejores, juntos a los ocho mejores 3.º (de doce grupos). Aprovechando este contexto es que en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de la selección chilena en el Mundial sub 17; grupos, fixture de La Roja y mucho más, a continuación.
Fixture de La Roja Sub 17 en el Mundial:
- Fecha 1: Francia vs. Chile el miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas en el Aspire Zone, cancha 7 de Qatar.
- Fecha 2: Uganda vs. Chile el sábado 8 de noviembre a las 09:30 AM horas en el Aspire Zone, cancha 8 de Qatar.
- Fecha 3: Chile vs. Canadá el martes 11 de noviembre a las 09:30 AM horas en el Aspire Zone, cancha 8 de Qatar.
Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial Sub 17
Nómina de La Roja sub 17 para el Mundial
ARQUEROS
- Vicente Villegas – Coquimbo Unido
- Excequiel Bustamante – Everton
- Cristóbal Del Río – Universidad Católica
DEFENSAS
- Bruno Torres – Colo Colo
- Alonso Olguín – Colo Colo
- Matías Orellana – Colo Colo
- Jaime Poblete – Universidad de Concepción
- Francisco Daza – Universidad Católica
- Martín Jiménez – Audax Italiano
MEDIOCAMPISTAS
- Joaquín Meneses – Universidad Católica
- Cristian Díaz – Colo Colo
- Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
- Matías Paris – O’Higgins
- Nicolás Pérez – Deportes Temuco
- Antonio Riquelme – Real Salt Lake/EE. UU
DELANTEROS
- Ian Alegría – Palestino
- Javier Gutiérrez – O’Higgins
- Jhon Cortés – Universidad de Chile
- Yastin Cuevas – Colo Colo
- Amaro Pérez – Universidad Católica
- Zidane Yáñez – New York City/EE. UU