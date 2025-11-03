Es tendencia:
Mundial Sub 17

Chile en el Mundial Sub 17: Todo sobre el Grupo K, fixture de La Roja y tabla de posiciones

La selección chilena sub 17 forma parte del grupo K de la cita planetaria a jugarse en Qatar y enfrentará a Francia, Uganda y Canadá.

Por Franco Abatte

La sub 17 de Miranda enfrentará a Francia, Uganda y Canadá por la fase de grupos.
Desde este lunes 3 y hasta el próximo 27 de noviembre se lleva a cabo la edición 2025 del Mundial de la FIFA Sub 17, certamen planetario a celebrarse en Qatar.

La Roja juvenil, comandada por Sebastián Miranda, será parte del Grupo K de este inédito certamen planetario que cuenta con 48 selecciones participantes y donde deberá enfrentar a los combinados de Francia, Uganda y Canadá, respectivamente.

De este grupo, solo dos selecciones avanzan de manera directa a la fase de los 32 mejores, juntos a los ocho mejores 3.º (de doce grupos). Aprovechando este contexto es que en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de la selección chilena en el Mundial sub 17; grupos, fixture de La Roja y mucho más, a continuación.

Fixture de La Roja Sub 17 en el Mundial:

  • Fecha 1: Francia vs. Chile el miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas en el Aspire Zone, cancha 7 de Qatar.
  • Fecha 2: Uganda vs. Chile el sábado 8 de noviembre a las 09:30 AM horas en el Aspire Zone, cancha 8 de Qatar.
  • Fecha 3: Chile vs. Canadá el martes 11 de noviembre a las 09:30 AM horas en el Aspire Zone, cancha 8 de Qatar.

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial Sub 17

Nómina de La Roja sub 17 para el Mundial

ARQUEROS

  • Vicente Villegas – Coquimbo Unido
  • Excequiel Bustamante – Everton
  • Cristóbal Del Río – Universidad Católica
DEFENSAS

  • Bruno Torres – Colo Colo
  • Alonso Olguín – Colo Colo
  • Matías Orellana – Colo Colo
  • Jaime Poblete – Universidad de Concepción
  • Francisco Daza – Universidad Católica
  • Martín Jiménez – Audax Italiano

MEDIOCAMPISTAS

  • Joaquín Meneses – Universidad Católica
  • Cristian Díaz – Colo Colo
  • Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
  • Matías Paris – O’Higgins
  • Nicolás Pérez – Deportes Temuco
  • Antonio Riquelme – Real Salt Lake/EE. UU

DELANTEROS

  • Ian Alegría – Palestino
  • Javier Gutiérrez – O’Higgins
  • Jhon Cortés – Universidad de Chile
  • Yastin Cuevas – Colo Colo
  • Amaro Pérez – Universidad Católica
  • Zidane Yáñez – New York City/EE. UU
