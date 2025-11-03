Es tendencia:
Mundial Sub 17

¡GRATIS! El partido del Mundial Sub 17 que va por TV abierta HOY lunes 3 de noviembre

Hoy se da el vamos a la cita planetaria que se juega en Qatar, donde también participará la Selección Chilena.

Por Franccesca Arnechino

La Roja Sub 17 estará presente en la cita planetaria.
© @zidaneantonioyanez vía InstagramLa Roja Sub 17 estará presente en la cita planetaria.

¡Llegó el día! Hoy parte el Mundial Sub 17 que culmina el 27 de noviembre, con la realización de 104 partidos. La Selección Chilena Sub 17, dirigida por Sebastián Miranda, destacan promisorias figuras, como los jugadores de la MLS de Estados Unidos, Zidane Yáñez, Antonio Riquelme y Vicente Villegas.

¿Qué partido del Mundial Sub 17 transmite CHV HOY?

El encuentro, que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de TV abierta en CHV, es el partido de Catar vs. Italia este lunes 3 de noviembre, desde las 12:45 horas.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
¿Dónde ver el Mundial Sub 17? Canal confirmado para la transmisión de los partidos EN VIVO y GRATIS por TV

¿Dónde ver el Mundial Sub 17? Canal confirmado para la transmisión de los partidos EN VIVO y GRATIS por TV

¿Dónde ver a La Selección Chilena en el Mundial Sub 17?

En un año marcado por grandes transmisiones deportivas, Chilevisión confirmó que será el canal oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 en Catar, en Medio Oriente, llevando a las pantallas todos los encuentros de la selección nacional en la cita planetaria.

Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Los partidos del Mundial Sub 17 que CHV confirmó su transmisión

Lunes 3 de noviembre

  • Partido inaugural entre Qatar vs. Italia a las 12:20 horas.
Miércoles 5 de noviembre

  • Chile vs. Francia a las 12:20 horas. (Comienza la transmisión a las 11:45 horas con la previa)

Sábado 8 de noviembre

  • Chile vs. Uganda a las 08:30 AM horas.

Martes 11 de noviembre

  • Chile vs. Canadá a las 08:30 AM horas.
