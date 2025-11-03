¡Llegó el día! Hoy parte el Mundial Sub 17 que culmina el 27 de noviembre, con la realización de 104 partidos. La Selección Chilena Sub 17, dirigida por Sebastián Miranda, destacan promisorias figuras, como los jugadores de la MLS de Estados Unidos, Zidane Yáñez, Antonio Riquelme y Vicente Villegas.

¿Qué partido del Mundial Sub 17 transmite CHV HOY?

El encuentro, que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de TV abierta en CHV, es el partido de Catar vs. Italia este lunes 3 de noviembre, desde las 12:45 horas .

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

¿Dónde ver a La Selección Chilena en el Mundial Sub 17?

En un año marcado por grandes transmisiones deportivas, Chilevisión confirmó que será el canal oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 en Catar, en Medio Oriente, llevando a las pantallas todos los encuentros de la selección nacional en la cita planetaria.

Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Los partidos del Mundial Sub 17 que CHV confirmó su transmisión

Lunes 3 de noviembre

Partido inaugural entre Qatar vs. Italia a las 12:20 horas.

Miércoles 5 de noviembre

Chile vs. Francia a las 12:20 horas. (Comienza la transmisión a las 11:45 horas con la previa)

Sábado 8 de noviembre

Chile vs. Uganda a las 08:30 AM horas.

Martes 11 de noviembre

Chile vs. Canadá a las 08:30 AM horas.

