La cita planetaria será del 3 al 27 de noviembre, con la realización de 104 partidos. La Selección Chilena Sub 17, dirigida por Sebastián Miranda, destacan promisorias figuras, como los jugadores de la MLS de Estados Unidos, Zidane Yáñez (New York City FC) y Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y el arquero de Coquimbo Unido, Vicente Villegas.

La Roja formará parte del grupo K, enfrentándose a la siempre favorita Francia (5 de noviembre), Canadá (8 de noviembre) y Uganda (11 de noviembre). Te contamos cuál será el canal oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 en Catar, en Medio Oriente.

¿Dónde ver a La Selección Chilena en el Mundial Sub 17?

En un año marcado por grandes transmisiones deportivas, Chilevisión confirmó que será el canal oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 en Catar, en Medio Oriente, llevando a las pantallas todos los encuentros de la selección nacional en la cita planetaria.

Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Con esta cobertura exclusiva en señal abierta, Chilevisión reafirma su compromiso con el deporte, que se refleja en las transmisiones de grandes eventos, tales como las clasificatorias a los mundiales de la FIFA -masculinas y femeninas- y el Mundial Sub-20 que se desarrolla en nuestro país, entre otros.