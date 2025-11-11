La selección chilena Sub 17 se juega hoy martes una final anticipada en el Mundial Sub 17. El equipo dirigido por Sebastián Miranda enfrenta a Canadá por la fecha 3 de la fase de grupos, donde debe ganar sí o sí para seguir con vida en el certamen planetario.

Lamentablemente el equipo de todos viene de un amargo empate 1-1 ante Uganda, resultado que sumado a la derrota por 2-0 ante Francia en el debut, tiene a la Rojita obligada a ganar hoy para poder clasificar.

Por lo mismo, Miranda apostará por poner toda la carne en la parrilla para quedarse con la victoria. En ese sentido, se espera que Zidane Yáñez, la gran figura del equipo y que milita en el New York City, vaya desde el arranque comandando la delantero.

La formación de la selección chilena Sub 17 para enfrentar a Canadá

La más probable oncena de la Rojita para enfrentar a los canadienses será con Vicente Villegas en el arco; Alonso Olguín, Bruno Torres y Francisco Daza en defensa; Martín Jiménez, Sebastián Vargas, Nicolás Pérez y Matías Orellana en el mediocampo; Antonio Riquelme, Yastin Cuevas y Zidane Yáñez en delantera.

La Rojita necesita ganar para asegurarse su lugar en la próxima ronda del Mundial Sub 17. | Foto: Selección chilena.

¿A qué hora jugará Chile ante Canadá en el Mundial Sub 17?

La Roja de todos se verá las caras ante el combinado canadiense hoy martes 11 de noviembre a partir de las 09:30 (hora de Chile) por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar.

¿Dónde ver en vivo a la selección chilena sub 17 ante Canadá?

Este compromiso podrá ser visto en vivo por TV en Chilevisión y de manera online en las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Además, podrás se podrá seguir en la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través en Pluto TV, por el servicio de streaming en Amazon Prime Video y en la plataforma de DGO.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

