Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 17

Minuto a minuto: la Roja enfrenta a Francia en su debut en el Mundial Sub 17

La Roja sale a la cancha para iniciar su aventura en el Mundial Sub 17. Este miércoles debuta contra Francia en Qatar.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
La Roja Sub 17 hace su debut en el Mundial
© Jhony Inacio Da SilvaLa Roja Sub 17 hace su debut en el Mundial

La Roja inicia su aventura en el Mundial Sub 17 y este miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas enfrenta a Francia. El equipo que dirige Sebastián Miranda quiere dar el golpe frente al rival más potente del Grupo K, donde también compiten Canadá y Uganda.

La escuadra nacional se clasificó a la cita planetaria después de un gran Sudamericano Sub 17 a inicios de año, donde terminó cuarto. Su debut en la Copa del Mundo será transmitido por Chilevisión y todos los detalles los puedes revisar en el minuto a minuto de RedGol.

Publicidad

Novedoso Mundial

El Mundial Sub 17 en Qatar tiene varias novedades. Primero, tendrá un total de 48 selecciones participantes, el doble de lo que fue el anterior (Indonesia 2023).

Además de Chile, desde Sudamérica clasificaron para esta edición Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Venezuela y Bolivia.

Por otro lado, el torneo se desarrolla en un solo lugar: el moderno complejo Aspire Zone, en Rayán, que posee ocho canchas para jugar partidos en simultáneo. La Roja se estrenará ante Francia en la cancha 7. Solo la final no se jugará en dicho recinto, porque el campeón se definirá en el Estadio Internacional Khalifa, uno de los recintos de Qatar 2022.

¡CHILE DEBUTA EN EL MUNDIAL SUB 17!

¡Bienvenid@s, Redgoleros y Redgoleras!

La Roja hace su debut en el Mundial Sub 17 enfrentando a Francia a las 12:45 horas. El conjunto nacional forma parte del Grupo K de la competencia.

Fixture de Chile en el Mundial Sub 17
Francia vs Chile. Miércoles 5 de noviembre (12:45 horas).
Uganda vs Chile. Sábado 8 de noviembre (9:30 horas).
Chile vs Canadá. Martés 11 de noviembre (9:30 horas).

Lee también
Capitán de la Sub 17: "No tenemos miedo, vamos a hacer historia"
Selección Chilena

Capitán de la Sub 17: "No tenemos miedo, vamos a hacer historia"

Capitán de la Sub 17 promete que "vamos a cambiar a Chile"
Selección Chilena

Capitán de la Sub 17 promete que "vamos a cambiar a Chile"

Zidane: multicultural promesa y figura de La Roja en el Mundial Sub 17
Selección Chilena

Zidane: multicultural promesa y figura de La Roja en el Mundial Sub 17

Referente de Sevilla manda al frente a Suazo y compañía por pésimo dato
Internacional

Referente de Sevilla manda al frente a Suazo y compañía por pésimo dato

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo