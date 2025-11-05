La Roja inicia su aventura en el Mundial Sub 17 y este miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas enfrenta a Francia. El equipo que dirige Sebastián Miranda quiere dar el golpe frente al rival más potente del Grupo K, donde también compiten Canadá y Uganda.

La escuadra nacional se clasificó a la cita planetaria después de un gran Sudamericano Sub 17 a inicios de año, donde terminó cuarto. Su debut en la Copa del Mundo será transmitido por Chilevisión y todos los detalles los puedes revisar en el minuto a minuto de RedGol.