La selección chilena sub 17, dirigida por Sebastián Miranda, debutó con derrota por 2-0 ante Francia en el Mundial de la categoría, en Qatar. La Roja hizo un buen primer tiempo , pero en el segundo tiempo los galos impusieron su categoría.

Sin embargo, y pese a la derrota, el prestigioso diario francés, L’Equipe, consideró varios elogios para la selección chilena por su atrevimiento, trabajo defensivo y el incisivo empuje del delantero de los registro de Colo Colo, Yastin Cuevas.

“Francia se aseguró la victoria contra Chile en su partido inaugural del Mundial Sub 17”, publicó el medio galo agregando que su selección “derrotó a Chile 2-0, aunque sin dominar el partido de principio a fin. Los dirigidos por Lionel Rouxel marcaron la diferencia en la segunda mitad con dos goles a balón parado”.

L’Equipe: el incisivo Yastin Cuevas

Complementan que “la selección francesa sub 17 tuvo un comienzo dubitativo, sufriendo ante la compacta defensa chilena y sus laterales, desplegados en una formación 5-3-2“.

“Dos globos de Yastin Cuevas pusieron en aprietos a Illan Jourdren“, destacan añadiendo que el meta francés también “salvó a su equipo justo antes del primer gol, realizando una magnífica parada a un disparo a quemarropa del incisivo Cuevas“.

Con la derrota ante Francia y la victoria de Canadá contra Uganda, Chile es colista del Grupo K sin puntos (0), superado por Uganda (0), Canadá (3) y Francia (3).

Por la próxima fecha La Roja sub 17 enfren tará a Uganda este sábado 8 de noviembre, para cerrar el martes 11 frente a Canadá.