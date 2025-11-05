Es tendencia:
L’Equipe destaca a La Roja sub17 pese a la derrota contra Francia y elogia a “incisivo” delantero de Colo Colo

Pese a que la selección chilena no puedo contra Francia en el debut por el Mundial Sub17, el prestigioso L'Equipe disfrutó con el juego de La Roja y el delantero Yastin Cuevas.

Por Diego Jeria

Elogios de L'Equipe a la Roja sub 17 y a Yastin Cuevas.
La selección chilena sub 17, dirigida por Sebastián Miranda, debutó con derrota por 2-0 ante Francia en el Mundial de la categoría, en Qatar. La Roja hizo un buen primer tiempo , pero en el segundo tiempo los galos impusieron su categoría.

Sin embargo, y pese a la derrota, el prestigioso diario francés, L’Equipe, consideró varios elogios para la selección chilena por su atrevimiento, trabajo defensivo y el incisivo empuje del delantero de los registro de Colo Colo, Yastin Cuevas.

“Francia se aseguró la victoria contra Chile en su partido inaugural del Mundial Sub 17”, publicó el medio galo agregando que su selección “derrotó a Chile 2-0, aunque sin dominar el partido de principio a fin. Los dirigidos por Lionel Rouxel marcaron la diferencia en la segunda mitad con dos goles a balón parado”.

El nuevo formato del Mundial Sub 17 mantiene la ilusión intacta en la selección chilena

L’Equipe: el incisivo Yastin Cuevas

Complementan que “la selección francesa sub 17 tuvo un comienzo dubitativo, sufriendo ante la compacta defensa chilena y sus laterales, desplegados en una formación 5-3-2“.

L’Equipe destaca a La Roja sub 17 y delantero chileno pese a debut con derrota en el Mundial.

Dos globos de Yastin Cuevas pusieron en aprietos a Illan Jourdren“, destacan añadiendo que el meta francés también “salvó a su equipo justo antes del primer gol, realizando una magnífica parada a un disparo a quemarropa del incisivo Cuevas“.

Con la derrota ante Francia y la victoria de Canadá contra Uganda, Chile es colista del Grupo K sin puntos (0), superado por Uganda (0), Canadá (3) y Francia (3).

Sebastián Miranda y debut de Chile en el Mundial Sub 17: “Francia es una potencia, me siento muy orgulloso”

Por la próxima fecha La Roja sub 17 enfren tará a Uganda este sábado 8 de noviembre, para cerrar el martes 11 frente a Canadá.

