El nuevo formato del Mundial Sub 17 mantiene la ilusión intacta en la selección chilena

La selección chilena sub 17 tropezó en su debut por el Mundial en Qatar. El equipo de Sebastián Miranda cayó por 2-0 ante Francia y quedó último en el grupo K.

El equipo nacional intentó por todos los medios posibles, pero finalmente el marcador se inclinó a favor del cuadro europeo. Pero antes de que comiencen las críticas sobre la Rojita, no todo está perdido.

El tema es que ahora está copa mundial tiene 48 selecciones participantes. Por lo que ahora se modifica el formato de forma radical. Lo que permite a Chile seguir soñando con la clasificación a la siguiente fase.

El nuevo formato del Mundial Sub 17

Como ya es costumbre en todo Mundial Sub 17, clasifican el primero y segundo de los 12 grupos. Pero ahora, ant la gran cantidad de selecciones se modifica el formado y además se sumarán los ocho mejores terceros.

Por lo que para Chile, que ahora es último en el grupo K, será fundamental sumar al menos en los próximos dos partidos que quedan de la fase de grupos. Lo que implica los duelos ante Uganda (8/11) y Canadá (11/11).

Una situación que ya se vivió en el Mundial Sub 20 en Chile. Incluso dejó a varios inconformes con el mecanismo de clasificación. Por lo mismo, ahora se aclaró cuáles serán los ítems para elegir a los que pasarán de fase.

Para ello, el orden será según mayor número de puntos, mejor diferencia de goles, más goles anotados y mayor número de puntos en conducta deportiva. Si el empate se mantiene, los que clasificarán se definen por sorteo FIFA.

