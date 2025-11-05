Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 17

El nuevo formato del Mundial Sub 17 mantiene la ilusión intacta en la selección chilena

El equipo de Sebastián Miranda cayó en el debut ante Francia, pero todavía tiene opciones de avanzar.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
La Rojita tiene que sumar en sus próximos dos partidos para soñar con la clasificación
© Markus UlmerLa Rojita tiene que sumar en sus próximos dos partidos para soñar con la clasificación

La selección chilena sub 17 tropezó en su debut por el Mundial en Qatar. El equipo de Sebastián Miranda cayó por 2-0 ante Francia y quedó último en el grupo K. 

El equipo nacional intentó por todos los medios posibles, pero finalmente el marcador se inclinó a favor del cuadro europeo. Pero antes de que comiencen las críticas sobre la Rojita, no todo está perdido. 

“El futuro llegó”: El primer crack que posó con la nueva camiseta de la selección chilena 2026

ver también

“El futuro llegó”: El primer crack que posó con la nueva camiseta de la selección chilena 2026

El tema es que ahora está copa mundial tiene 48 selecciones participantes. Por lo que ahora se modifica el formato de forma radical. Lo que permite a Chile seguir soñando con la clasificación a la siguiente fase. 

El nuevo formato del Mundial Sub 17

Como ya es costumbre en todo Mundial Sub 17, clasifican el primero y segundo de los 12 grupos. Pero ahora, ant la gran cantidad de selecciones se modifica el formado y además se sumarán los ocho mejores terceros. 

Encuesta

¿Cómo le va a Chile en el Mundial Sub 17?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Por lo que para Chile, que ahora es último en el grupo K, será fundamental sumar al menos en los próximos dos partidos que quedan de la fase de grupos. Lo que implica los duelos ante Uganda (8/11) y Canadá (11/11)

Publicidad

Una situación que ya se vivió en el Mundial Sub 20 en Chile. Incluso dejó a varios inconformes con el mecanismo de clasificación. Por lo mismo, ahora se aclaró cuáles serán los ítems para elegir a los que pasarán de fase.

Para ello, el orden será según mayor número de puntos, mejor diferencia de goles, más goles anotados y mayor número de puntos en conducta deportiva. Si el empate se mantiene, los que clasificarán se definen por sorteo FIFA. 

Publicidad
Lee también
La IA vaticina el futuro de La Rojita en el Mundial: "Tendrán que..."
Selección Chilena

La IA vaticina el futuro de La Rojita en el Mundial: "Tendrán que..."

Con calculadora: así quedó el grupo de Chile en el Mundial Sub 17
Selección Chilena

Con calculadora: así quedó el grupo de Chile en el Mundial Sub 17

¿Cuál es el próximo partido de Chile en el Mundial Sub 17?
Selección Chilena

¿Cuál es el próximo partido de Chile en el Mundial Sub 17?

Programación Fecha 27 Liga de Primera: Agenda partidos y horarios
Campeonato Nacional

Programación Fecha 27 Liga de Primera: Agenda partidos y horarios

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo