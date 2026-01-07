¿La nueva Nicki Nicole? Destapan “coqueteos” entre Lamine Yamal y artista urbana de Chile

Lamine Yamal es el nuevo astro mundial del fútbol pese a tener solo 18 años. El jugador del Barcelona no solo hace noticia en la cancha, sino que sus aventuras amorosas también dan que hablar.

Es que hace poco se dio a conocer su ruptura con la popular cantante Nicky Nicole, en comentada y fugaz relación amorosa. Pero los ágiles usuarios de redes sociales alertaron nueva movida virtual del jugador, ahora con una chilena.

Es que Yamal y la artista Katteyes comenzaron a seguirse en Instagram, lo que sembró las dudas de los fanáticos de ambos en redes sociales desde Chile. ¿Nuevo romance? Las teorías no se hicieron esperar.

La “historia” de artista chilena con Lamine Yamal

Katteyes (Fernanda Villalobos) es una ascendente y exitosa cantante urbana de 21 años, quien ya la rompe en Spotify. Es tildada como una de las grandes figuras artísticas de Chile.

Katteyes.

La chilena y Lamine Yamal comenzaron a seguirse en Instagram repentinamente y los comentarios tras un video de TikTok que destapó la movida no se hicieron esperar.

“¿La pregunta es cómo se encontraron para seguirse?”, “Harían bonita pareja” y “Será que se enamoró de sus sentimientos”, fueron parte de las frases con que los hinchas chilenos especularon el “nuevo romance”.



Lamine Yamal ha hecho noticia por su vida amorosa y el descontrol en fiestas, sembrando la polémica en España. Pese a eso, su sitial de figura lo tiene como la gran esperanza del Barcelona y el fútbol de su país.

