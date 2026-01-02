El fútbol mundial arrancó este 2026 con un claro cambio en la era. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, históricos dominadores del mercado, quedaron fuera del ranking de los jugadores más caros del mundo, dejando el espacio a nuevas generaciones que hoy marcan en lo deportivo y económico.

El argentino de 38 años actualmente está en Inter de Miami, donde salió campeón de la Major League Soccer y cerró como MVP y máximo goleador. Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado de fichajes, le asignó una cotización de 15 millones de euros, una cifra diez veces menor a la que alcanzó en 2017 y 2018 que fue de más de €180 millones.

Por otro lado, el máximo artillero de la liga de Arabia Saudita con su equipo Al-Nassr a sus casi 41 años tiene una cotización de 12 millones de euros, siendo su valor más bajo. En 2014, 2015 y 2017 el máximo goleador en la historia del fútbol alcanzó cifras de hasta €120 millones.

Messi y Cristiano Ronaldo han perdido su valor de mercado

El ranking de los 10 futbolistas más caros del mundo

En los más alto del listado aparecen tres nombres que lideran el fútbol y es que están evaluados en cerca de 200 millones de euros: Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Los tres son grandes figuras en el presente y son proyectos ambiciosos para el fútbol mundial.

El Real Madrid se hace presente en esta lista y es que aparte de Mbappé, el club merengue cuenta con Jude Bellingham, que está valorado cerca de los 160 millones de euros, y Vinícius Júnior, que alcanza los 150 millones de euros.

Barcelona no se queda atrás y es que el mediocentro español, Pedri dice presente, siendo uno de los más cotizados del mundo. El valor se estima en 140 millones de euros, siendo uno de las grandes joyas del club catalán.

Más atrás aparecen nombres que ya son protagonistas en sus ligas: Jamal Musiala, Michael Olise (ambos en el Bayern) y Bukayo Saka (Arsenal), todos estos con cifras cercanas a los 130 millones de euros, reflejando el impacto inmediato de los talentos jóvenes en Europa.

En el cierre del top 10 aparece una paridad llamativa, con varios futbolistas tazando en 120 millones de euros, entre ellos Cole Palmer (Chelsea), Federico Valverde (Real Madrid), Declan Rice (Arsenal) y Alexander Isak (Liverpool), lo que evidencia lo ajustado que está el mercado.

