Lamine Yamal ha estado en la palestra durante los últimos meses por ser considerada comola joven promesa del Barcelona, sumado a esto, recientemente acaba de renovar su contrato con los culés hasta 2031.

Pero al parecer el español no solo llama la atención en el ámbito deportivo, esto porque hace un tiempo se rumorea que podría estar en una relación con la popular cantante argentina Nicki Nicole, y ahora se sumaron más antecedentes a la lista.

Nuevos detalles del romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Y es que las especulaciones no son nuevas, porque el rumor lleva semanas dando vueltas en la prensa, pero al parecer cada vez estarían más cerca de confirmar el romance, esto porque hace algunos días la artista asistió como público al partido entre Barcelona y el Como de Italia en el Estadi Johan Cruyff.

Pero su presencia no pasó desapercibida, porque fue recibida por el mismísimo presidente del club, Joan Laporta y tuvo el privilegio de ver el encuentro desde una platea preferencial, con la primera camiseta del club, que le obsequiaron en la instancia.

Pero eso no es todo, porque hay más y es que terminado el duelo, un usuario subió un video a redes sociales que rápidamente se viralizó, porque logró captar el momento en que Nicki Nicole y Lamine Yamal se retiraban juntos en un auto desde el recinto deportivo, momento en que la cantante se tapó el rostro, lo que acrecentó los rumores sobre el vínculo amoroso.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue una aparente foto de Nicki Nicole en la pantalla de bloqueo del celular de Lamine Yamal, pero por más pistas que se entreguen aún no hay confirmación oficial, porque ninguna de las partes ha entregado declaraciones sobre una posible relación.