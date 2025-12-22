El atacante del Barcelona y de la Selección Española, Lamine Yamal, dio un nuevo paso en el mundo digital al lanzar su propio canal de YouTube.

En el primer video publicado, el joven futbolista de 18 años realizó un tour por su casa, donde exhibió algunos de los trofeos más importantes que ha conseguido en el inicio de su carrera.

El house tour de Lamine Yamal que se hizo viral

Durante el recorrido, en el que se pudieron ver los trofeos del joven delantero como el Golden Boy y el Trofeo Kopa, un detalle no pasó desapercibido y rápidamente captó la atención de los seguidores.

Yamal apareció vistiendo la camiseta de una selección sudamericana, lo que generó sorpresa entre los fanáticos, se trata de la indumentaria de la Selección de Colombia, con el número 7 y el nombre de Luis Díaz, una de las principales figuras del combinado cafetero.

Lamine Yamal mostrando sus trofeos con la camiseta de Luis Díaz – Captura Youtube

El delantero español habría obtenido esa prenda tras el amistoso disputado entre España y Colombia en 2024, encuentro que terminó con victoria sudamericana por 1-0.

La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales, donde hinchas del Barcelona y de Colombia celebraron el gesto y el cruce entre ambos extremos, aunque también hubo quienes lamentaron que el delantero del Bayern Múnich no forme parte del conjunto blaugrana.

Aquí puedes ver el house tour completo de Lamine Yamal: