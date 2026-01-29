Es tendencia:
Copa América Futsal

¿Va por TV abierta? Confirman el canal que transmite Chile vs. Colombia en la Copa América Futsal

La Roja tiene una última oportunidad este jueves para continuar en el certámen internacional.

Por Franccesca Arnechino

Chile podría jugar su último partido en la Copa América Futsal.
La Selección Chilena se despidió de la opción de meterse en semifinales tras caer frente a Brasil en la Copa América de Futsal que se disputa en Asunción. Y es que el tropiezo dejó a Chile con tres puntos en el Grupo B, sin oportunidad de alcanzar a Venezuela ni al ‘Scratch’, con solo una jornada por disputar.

El combinado brasileño hizo valer su jerarquía en el complemento y resolvió el partido con dos goles que sentenciaron el 2-0 final. Peroa a Chile todavía le resta un compromiso en el certámen, frente a Colombia en el cierre del Grupo B.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile en la Copa América Futsal?

Chile se enfrenta a Colombia este jueves 29 de enero, desde las 14:00 horas, en el Estadio COP Arena-Oscar Harrison, en un partido clave por la Copa América Futsal 2026.

Los partidos del certamen se transmitirán en directo a través del canal oficial de Canal 13, los sitios web 13.cl y T13.cl, y la app 13Go, disponible en smartphones y Smart TVs.

Según este resultado, La Roja deberá medirse ante un elenco del Grupo A para definir si pelea por el quinto o el séptimo lugar del torneo continental.

Programación partidos de Chile en Copa América Futsal

  • Sábado 24 de enero: Chile vs. Bolivia, 12:00 horas. (4-0)
  • Lunes 26 de enero: Chile vs. Venezuela, 14:30 horas. (2-4)
  • Miércoles 28 de enero: Chile vs. Brasil, 14:30 horas. (0-2)
  • Jueves 29 de enero: Chile vs. Colombia, 12:00 horas.
