La Selección Chilena se despidió de la opción de meterse en semifinales tras caer frente a Brasil en la Copa América de Futsal que se disputa en Asunción. Y es que el tropiezo dejó a Chile con tres puntos en el Grupo B, sin oportunidad de alcanzar a Venezuela ni al ‘Scratch’, con solo una jornada por disputar.

El combinado brasileño hizo valer su jerarquía en el complemento y resolvió el partido con dos goles que sentenciaron el 2-0 final. Peroa a Chile todavía le resta un compromiso en el certámen, frente a Colombia en el cierre del Grupo B.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile en la Copa América Futsal?

Chile se enfrenta a Colombia este jueves 29 de enero, desde las 14:00 horas, en el Estadio COP Arena-Oscar Harrison , en un partido clave por la Copa América Futsal 2026.

Los partidos del certamen se transmitirán en directo a través del canal oficial de Canal 13, los sitios web 13.cl y T13.cl, y la app 13Go , disponible en smartphones y Smart TVs.

Según este resultado, La Roja deberá medirse ante un elenco del Grupo A para definir si pelea por el quinto o el séptimo lugar del torneo continental.

Programación partidos de Chile en Copa América Futsal

Sábado 24 de enero: Chile vs. Bolivia, 12:00 horas. (4-0)

Lunes 26 de enero: Chile vs. Venezuela, 14:30 horas. (2-4)

Miércoles 28 de enero: Chile vs. Brasil, 14:30 horas. (0-2)

Jueves 29 de enero: Chile vs. Colombia, 12:00 horas.

