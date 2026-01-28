La Selección Chilena no pudo repetir la hazaña lograda en su debut y sufrió su primer traspié en la Copa América de Futsal 2026. En su segundo duelo del Grupo B, disputado en Luque, Paraguay, La Roja cayó por 4-2 ante una sólida Venezuela.

El equipo nacional venía de un estreno ilusionante tras golear 4-0 a Bolivia, pero esta vez se encontró con un rival intenso y de alto ritmo, que marcó diferencias gracias a su buen funcionamiento colectivo e individual.

Chile vs. Brasil: Horario y dónde ver a La Roja

Chile se enfrenta a Brasil este miércoles 28 de enero, desde las 14:30 horas, en el Estadio COP Arena-Oscar Harrison , en un partido clave por la Copa América Futsal 2026.

Los partidos del certamen se transmitirán en directo a través del canal oficial de Canal 13, los sitios web 13.cl y T13.cl, y la app 13Go , disponible en smartphones y Smart TVs.

¿Cómo llega Chile al duelo con el “Scratch”?

Ojo, porque con la derrota por 4-2 ante Venezuela, el combinado chileno se mantiene con tres puntos y se ubica momentáneamente en el tercer lugar del grupo.

Venezuela lidera con seis unidades, seguida por Brasil con cuatro, por lo que La Roja deberá reaccionar en los próximos partidos para seguir con opciones de avanzar.

Grupos Copa América Futsal 2026