Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Chile vs. Brasil: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO a La Roja en la Copa América Futsal

La Roja saldrá a la cancha este miércoles para enfrentar al "Scratch".

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Chile cayó ante Venezuela y este miércoles va por Brasil.
© CONMEBOL Copa AméricaChile cayó ante Venezuela y este miércoles va por Brasil.

La Selección Chilena no pudo repetir la hazaña lograda en su debut y sufrió su primer traspié en la Copa América de Futsal 2026. En su segundo duelo del Grupo B, disputado en Luque, Paraguay, La Roja cayó por 4-2 ante una sólida Venezuela.

El equipo nacional venía de un estreno ilusionante tras golear 4-0 a Bolivia, pero esta vez se encontró con un rival intenso y de alto ritmo, que marcó diferencias gracias a su buen funcionamiento colectivo e individual.

Chile vs. Brasil: Horario y dónde ver a La Roja

Chile se enfrenta a Brasil este miércoles 28 de enero, desde las 14:30 horas, en el Estadio COP Arena-Oscar Harrison, en un partido clave por la Copa América Futsal 2026.

Los partidos del certamen se transmitirán en directo a través del canal oficial de Canal 13, los sitios web 13.cl y T13.cl, y la app 13Go, disponible en smartphones y Smart TVs.

Confirman el canal que transmite Chile en la Copa América Futsal

ver también

Confirman el canal que transmite Chile en la Copa América Futsal

¿Cómo llega Chile al duelo con el “Scratch”?

Ojo, porque con la derrota por 4-2 ante Venezuela, el combinado chileno se mantiene con tres puntos y se ubica momentáneamente en el tercer lugar del grupo.

Venezuela lidera con seis unidades, seguida por Brasil con cuatro, por lo que La Roja deberá reaccionar en los próximos partidos para seguir con opciones de avanzar.

Publicidad

Grupos Copa América Futsal 2026

  • Grupo A: Paraguay, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.
  • Grupo B: Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.
Lee también
¿Cuándo juega Chile vs. Brasil en la Copa América Futsal?
Selección Chilena

¿Cuándo juega Chile vs. Brasil en la Copa América Futsal?

El canal que transmite Chile vs. Venezuela por la Copa América Futsal
Chile

El canal que transmite Chile vs. Venezuela por la Copa América Futsal

Chile vs. Venezuela: Horario y dónde ver la Copa América Futsal
Chile

Chile vs. Venezuela: Horario y dónde ver la Copa América Futsal

Así se tejió el fichaje de Pavez en Alianza Lima: en las caras de Ortiz y Mosa
Mercado de fichajes 2026

Así se tejió el fichaje de Pavez en Alianza Lima: en las caras de Ortiz y Mosa

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo