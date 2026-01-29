Colo Colo vive un delicado presente y el mercado ha estado muy lejos de las expectativas. Juvenal Olmos no se guardó nada y cuestionó el rol de Aníbal Mosa.

Los Albos sufren las consecuencias del pésimo 2025, el cual no solo dejó malos resultados deportivos, sino que también afectó la economía del club. Hicieron una gran inversión pensando en el centenario, pero estuvieron muy lejos de lograr dulces frutos.

Los dardos de Olmos en Colo Colo

Juvenal Olmos, ex jugador y entrenador de Universidad Católica y la selección chilena, hoy trabaja como comentarista en TNT Sports. Si bien suele ser muy cuidadoso con sus comentarios, al hablar de Colo Colo no tuvo reparos en criticar con todo a Aníbal Mosa.

“Esto es recurrente en Colo Colo, esto lleva siete, ocho años de manera permanente, donde el presidente de Colo Colo don Aníbal pasa un tiempo piolita y después llega desesperado para estar en primera línea“, aseguró Olmos en Todos Somos Técnicos.

Los Albos hicieron una fuerte inversión en el plantel 2025, en jugadores como Salomón Rodríguez, Claudio Aquino o Tomás Alarcón, pero los resultados no llegaron. Ahora debieron vender a Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Lucas Cepeda para hacer caja.

“Contrata los jugadores sin preguntar, les ofrece aumento de sueldo, contrata a otros también y después se tira para atrás, eso es lo que está volviendo a ocurrir ahora“, explicó. En el presente mercado, arribaron Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

Mosa vive uno de sus momentos más complejos en Colo Colo. Imagen: Photosport

Juvenal Olmos detalló que Mosa pasa por alto las funciones en Colo Colo. “Los roles que deberían darle sustento, que es el presidente, la máxima autoridad del club, no lo está respetando, no respeta al técnico, ni a su gerente deportivo, no deja que haga su pega o su trabajo”, cerró.