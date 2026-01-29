Colo Colo vive un presente delicado a pocos días de comenzar el torneo. La estampida de jugadores en los últimos días obedece a que nadie quiere jugar en el el Popular y eso trae problemas en el camarín.

Juvenal Olmos asegura que hay mucha responsabilidad de Aníbal Mosa, por su manera tan autoritaria de comandar al Cacique, lo que termina salpicando a Fernando Ortiz.

“Hace siete años pasa lo mismo. Mosa pasa un tiempo piolita y luego llega como desesperado a figurar en primera línea, contrata jugadores sin preguntar, ofrece aumento de sueldo y después se echa para atrás. Eso pasa ahora”, señaló el ex DT de la selección chilena en TNT Sports.

Olmos duda que Ortiz se haga respetar en Colo Colo

El camarín de Colo Colo duda del peso de Ortiz

Agrega que “quien debería darle sustento, por ser el presidente, no respeta los roles del técnico, del gerente técnico, no deja que hagan su trabajo”.

“Es una transgresión permanente, no termina de entender que las instituciones tienen roles, si Ortiz es el entrenador que se dedique al plantel”, manifestó dando a entender que el DT no se hace respetar, pues no le traen refuerzos y sacan jugadores a cada rato.

El problema es que eso no va a terminar bien, pues Olmos señala que el técnico con este escenario ha perdido autoridad en el vestuario del Cacique, complicando aún más las cosas.

“Empieza el ruidito en el camarín, dicen si el profe Ortiz mandará o no mandará, sabes que no manda ninguna cuestión. El comidillo ya está instalado en Colo Colo”, sentenció.

Los albos debutan este sábado ante Deportes Limache, partido que se jugará al mediodía en Valparaíso. Será una prueba de fuego para Ortiz.

