El mercado de fichajes está en movimiento en todo el mundo y, con ello, un jugador se despidió de Chile donde militó en Cobreloa y fichó por un nuevo equipo, esta vez, en la Liga Argentina.

Leandro Barrera fue oficializado Atlético Club San Martín para la temporada 2026, equipo que compite en el Torneo Federal A, de la tercera categoría del fútbol argentino. A través de sus redes, el club reveló su llegada. “El plantel suma un nuevo delantero. ¡Bienvenido al Chacarero, Leandro!”.

La carrera de Leandro Barrera

El jugador de 34 años comenzó su carrera en Argentinos Juniors en 2010, para luego saltar el 2014 a la liga de Estados Unidos donde militó en Chivas USA y San Jose Earthquakes.

Tras breves temporadas, regresó a Argentina sumándose a San Martín de San Juan, sumando pasos por Chacarita Juniors y All Boys.

Luego sumó pasos por Portugal jugando en Maritimo y Mafra, llegando a la liga chilena en 2020 jugando en Santiago Morning.

Posteriormente tuvo un breve regreso a Argentina donde jugó en Club Sportivo Peñarol regresó a Chile sumándose a Deportes Santa Cruz y en 2025 se sumó a Cobreloa, con quienes llegó a la final de la liguilla de ascenso.

El jugador se despidió de Cobreloa y regresó a Argentina/Photosport

El 2026 de Cobreloa

El cuadro loíno estuvo muy cerca de lograr la hazaña y ascender a la máxima división del fútbol chileno. Sin embargo, terminó cayendo en la final contra Deportes Concepción.

Por lo mismo, este 2026 el equipo de norte busca su regreso y para ello ha anunciado importantes fichajes.

Entre los jugadores que suman esta temporada se encuentran Vicente Conelli, Felipe Fritz, Diego García, Jorge Paul Gatica, Matías Sandoval, Tomás Aránguiz, Diego Tapia y Bastián San Juan.