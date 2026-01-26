Walter Ponce tuvo un duro 2025 donde sufrió la rotura del ligamento cruzado, a lo que se suma que en la etapa final de su recuperación, fue informado por Cobreloa, cuadro al que llegó la temporada anterior, que no seguiría en el equipo.

El jugador fue una de las grandes promesas del fútbol chileno, jugó en el Gradana y luego fue comprado por Udinese a los 15 años, también disputó el Mundial sub-17 el 2015. Sin embargo, el jugador nunca pudo consolidarse en el extranjero, por lo que regresó a Chile en 2017, pasando por clubes como La Serena, Universidad de Concepción y Barnechea.

Ahora, en conversación con AS, el jugador se sincera sobre su presente. “Me ha faltado jugar… Lo que hace ser mejor jugador es eso, que un entrenador tenga esa confianza de que eres capaz. Con eso es muy difícil que te vaya mal, sobre todo para un delantero”.

“Le pides números, pero es difícil cuando te dan 15 minutos y tienes que defender, asistir y convertir en ese tiempo. Esa situación me ha tocado mucho, cada pelota define tu partido y el estado anímico de tu semana”.

La salida de Walter Ponce de Cobreloa

Sobre su salida del cuadro loíno, el jugador reveló que fue una salida sorpresiva. “Porque en todo momento pensé que me quedaría en el club. Al estar lesionado, creí que me darían la oportunidad de terminar mi alta médica jugando”.

Agregando que pensó que se quedaría. “Llegué una semana antes a Calama y, de hecho, estaba yendo al club a entrenar antes de saber que no seguiría”

Asimismo, sobre sus planes para este año, revela que el principal es encontrar un club antes del cierre del mercado de pases. “La noticia fue tan encima que prácticamente es difícil encontrar equipo, ya que muchos planteles están cerrados. De todas formas, no pierdo la esperanza, aún me queda aprobar un examen y ya podría volver a las canchas para empezar a agarrar ritmo de juego”.

Añadiendo que no tiene preferencia para elegir destino. “Hoy por hoy sólo pienso en aprobar los exámenes y estar listo para volver a jugar en marzo. No tengo preferencia, solamente busco la oportunidad para seguir en competencia”.

