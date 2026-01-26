Triste noticia sacude el fútbol chileno. Recordado en Cobreloa por su paso en las series menores, joven jugador falleció a los 28 años y sacudió la interna loína: se trata de Erick Fabián, ex talentoso volante del club.

Según informó el medio PITV Calama Noticias, “Carabineros constató ayer en la tarde su fallecimiento y el cuerpo del jugador deberá ser entregado hoy a sus familiares para el respectivo velarorio”.

Fabián era padre de dos niños y actualmente jugaba para el club Lucero del Norte, con quienes ganó la Copa de Campeones. Dicho logró también lo tuvo con Eléctricos Refinería de la Población Independencia, jugando hasta la Copa Chile del 2023.

Sus inicios en Cobreloa y el mensaje de los naranjas

Cobreloa publicó un emotivo mensaje en memoria de Erick Fabián, futbolista de 28 años fallecido y que perteneció a las fuerzas del club loíno. Los naranjas están de luto y se llenaron de apoyo por la partida de uno que fue figura.

“Una lamentable noticia nos despertó esta mañana (domingo). El deceso de Erick Fabián, futbolista que vistió los colores naranjas en el fútbol joven”, partió diciendo el club.

Los loínos recordaron a Erick como un gran jugador dirigido por el actual DT César Bravo. Sobre sus cualidades, apuntaron a que “se desempeñaba como mediocampista, compartiendo equipo con jugadores como Hugo Araya y Jorge Espejo, entre otros”.

“Enviamos nuestras más sentidas condolencias a toda su familia en este difícil momento”, cerró el club. En lo deportivo, este viernes 30 de enero debuta Cobreloa en la Copa Chile, visitando a Antofagasta en el Calvo y Bascuñán. El duelo será a las 19:00 horas.

