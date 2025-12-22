Napoli y Bologna se verán las caras en la final de la Supercopa de Italia. El conjunto napolitano superó al AC Milan por un contundente 2-0, mientras que el equipo rossoblù logró el pase tras vencer al Inter por 3-2 en penales, luego de igualar por la cuenta mínima.

Ambos equipos ya se enfrentaron esta temporada, con resultado positivo para el vigente campeón de la Copa de Italia, instancia en la que el Bologna se impuso 2-0 frente a Napoli en la fecha 11 de la Serie A.

¿Dónde ver Napoli vs. Bologna por la Supercopa de Italia?

El enfrentamiento entre Napoli vs. Bologna por la final de la Supercopa de Italia se juega este lunes 22 de diciembre a partir de las 16:00 horas de Chile en el Al -Awwal Park Stadium de Riad.

El duelo entre el conjunto Azurri y Rossoblú, será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

Probables formaciones