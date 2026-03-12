El lateral chileno Miiko Albornoz continúa sin encontrar club en este 2026, justo en un momento clave del calendario de fichajes en el fútbol nacional. El mercado de pases de la Primera División de Chile ya se cerró, mientras que en la Primera B el plazo para inscribir jugadores finalizará este jueves, lo que reduce considerablemente las opciones del ex seleccionado nacional para recalar en el país durante esta temporada.

El último equipo del defensor fue Vejle BK de Dinamarca. Su última aparición en cancha se remonta al 3 de noviembre de 2024, cuando disputó apenas dos minutos en el empate 3-3 ante Aalborg BK. Tras ese encuentro, Albornoz fue suplente sin ingresar en los partidos frente a Randers FC y Midtjylland.

Posteriormente, el chileno dejó de ser considerado en las convocatorias del equipo. De hecho, su última presencia como parte del plantel del Vejle BK fue el 16 de marzo del 2025, en el duelo frente a Aarhus GF, partido en el que ya no sumó minutos y que terminó marcando el cierre de su ciclo en el club danés.

Desde entonces, el lateral sigue a la espera de una nueva oportunidad para continuar su carrera profesional.

¿Colgará los botines?

En mayo del 2025, cuando se confirmó que el jugador dejaba el Vejle BK, Albornoz habló de su presente y de sus ganas de seguir jugando futbol. “Me ilusionan los nuevos retos y aún tengo muchas ganas de jugar al fútbol y contribuir a un equipo”, indico según señaló AS en aquel momento.

A finales del 2025, el ex Colo Colo fue invitado por el IFK Norrköping para entrenar a los niños del club. “El jugador profesional dirigió la práctica de hoy. Miiko ha jugado en el BP, el Malmö, la selección chilena y tiene cinco años de experiencia en la Bundesliga”.

“Estamos muy contentos de que haya querido venir a entrenar como invitado hoy y esperamos más oportunidades”, señalaron en la publicación de redes sociales.

Asimismo, durante el 2025 el jugador fue visto entrenando con el Europa Point de Gribaltar, pero según lo que señaló su entorno a As, era solamente “para mantenerse a punto en lo físico”.