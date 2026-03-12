Debutó con 18 años, compartió cancha con su padre y ahora recibe importante oferta del extranjero

El nombre de Yousseff González se robó todas las miradas en Calama. El joven defensor debutó con 18 años en Cobreloa y fue clave en la goleada por 5-1 ante Curicó Unido en la Primera B. Pero además tuvo el privilegio de compartir cancha con su padre Rodolfo, marcando un hito histórico en el club.

“Yo fui papá muy joven, y en ese proceso también había fallecido mi papá. Esto fue una bandera de lucha y para poder salir adelante. Siempre me acompañó en toda mi carrera. Por eso es muy emocionante el momento. No sabía si darle consejos o qué decirle. Trate de darle su espacio”, confesó el experimentado central emocionado tras poder jugar con su pequeño regalón.

“Después del partido recién asimile lo que viví. Yo estaba disfrutando de mi debut. Él me ordena más. Estaba más nervioso mi papá que yo jajá”, complementó Yousseff tras sumar su primer partido oficial en el elenco loíno.

Palestina busca a nueva figura de Cobreloa

El tema es que el nivel de Yousseff González destaca en el ascenso nacional. Lo que ya despertó el interés de una importante selección. Así lo confesó su padre, quien agregó que analiza la opción ya que podría ser un salto importante en su carrera.

Rodolfo González y su hijo Yousseff jugaron en Cobreloa y ahora sueña con el ascenso

“Lo han sondeado de la selección de Palestina. Por parte de su madre tiene descendencia palestina. Es un tema que lo han hablado harto para poder nominarlo. Pero aún está en veremos. Es algo que le puede ayudar también”, reconoció Rodolfo González en el programa “Socios del Desierto”.

Así las cosas Cobreloa se prepara para la fecha 4 de la Primera B. Los dirigidos por César Bravo visitarán este viernes 13 de marzo a Deportes Iquique a las 20:30 horas. Luego serán locales el 23/3 cuando reciba a Magallanes.

