Casi como una señal, Cobreloa recibió un inesperado golpe a instantes de iniciar el partido ante Santiago Wanderers en la Liguilla de Ascenso. Todo parecía zanjado en la oncena inicial del cuadro visitante. Los loínos tendrían, como casi siempre, a Rodolfo González en el fondo.

El zurdo figuraba entre los 11 titulares, pero el plan de César Bravo cambió drásticamente en pleno calentamiento. Rolo González sufrió un problema muscular que evidenció con gestos inequívocos de dolor. Eso mientras caminaba para intentar cuantificar la lesión.

Por lo bajo, lo sacó del duelo ante los Caturros. En su lugar, Bravo apostó sus fichas por un mundialista Sub 20 con la selección chilena: el carrilero izquierdo Patricio Romero, quien provocó otro movimiento en la pizarra naranja: Nicolás Palma dejó la banda zurda y cubrió la zaga central en aquel perfil.

“Lo veo de frente, está con el paramédico. Se ve un poco apretado, Agustín Heredia le da ánimo”, describió la periodista Francisca Vargas, quien cubrió el partido para TNT Sports. El marcador central formado en Boca Juniors intentaba levantar al Rolo.

Rodolfo González sufrió un inesperado problema muscular. (Captura TNT Sports).

Pero se olía que sería complejo. “Se ve muy mal”, añadió el relator de la transmisión, Fabián Astudillo. En los primeros minutos, el cuadro naranja algo pudo mostrar en el césped de Valparaíso. “Por ahora se juega a lo que quiere Cobreloa”, opinó Gonzalo Fierro al cabo del primer cuarto de hora.

Publicidad

Publicidad

ver también Santiago Wanderers vs Cobreloa: minuto a minuto EN VIVO y goles de liguilla del ascenso en Primera B

Revisa la lesión del Rolo González antes del Cobreloa vs Wanderers en la Liguilla

Cobreloa tuvo que hacer la modificación descrita para enfrentar a Wanderers y también, por supuesto, cambiar al portador de la jineta. El que la llevó ante el Decano fue Gustavo Gotti, autor de 12 goles en la Liga de Ascenso 2025. Uno de los bastiones del equipo de Bravo que sueña con volver a la élite nacional.

Tweet placeholder

En los 5′ cayó el primer susto para el local: un centro de Valdés provoca la intervención de Sergio Felipe y la pelota fue a dar al travesaño. Una muestra de que los Zorros del Desierto comenzaron afinados en el estadio Elías Figueroa Brander, donde se abrieron los fuegos de esta llave, válida por los cuartos de final.

Publicidad

Publicidad