La Liguilla de Ascenso comenzó con dos partidos con dispar suerte para los locales. Deportes Concepción pudo remontar y venció por 2-1 a Deportes Antofagasta en el estadio Ester Roa Rebolledo, mientras que Rangers de Talca no pudo aprovechar la localía.

El cuadro piducano perdió por 2-0 frente a San Marcos de Arica, que celebró gracias a un gol del ex rojinegro Javier Rivera y Diego Plaza, en un partido donde ocurrió prácticamente de todo. Con esos tantos, el elenco adiestrado por Germán Cavalieri quedó en gran pie para ir a la fase siguiente.

Pero el partido no dejó muy buen sabor de boca en los locales, evidentemente. El entrenador del equipo, Erwin Durán, fue muy crítico por la labor de Mathias Riquelme, quien comandó la cuaterna referil. “El árbitro no dejó que hiciéramos algo más, estoy hablando con certeza”, reclamó el DT, quien llevó de vuelta a la élite a Deportes La Serena.

San Marcos de Arica festejó por partida doble en el Fiscal de Talca, hoy llamado Iván Azócar Bernales. (Jose Robles/Photosport).

“La mano de Rivera era el 1-1. La falta que le hacen a Javi en la orilla es la misma de Matías (Sandoval), que mete el brazo e intenta desplazar la jugador, cuidar e ir. La falta de Barrios a Javi es la misma. Para ellos es amarilla y para nosotros roja. Estaba desesperado por cobrar contra nosotros”, alegó Durán, muy molesto por el accionar de Riquelme.

Erwin Durán quedó muy molesto con el juez tras la derrota. (Martin Thomas/Photosport).

Durán quiso dejar su postura lo más clara posible. “Arica hizo su trabajo y lo felicito y el árbitro hizo su trabajo para que nosotros no hiciéramos algo mejor”, insistió el estratego que pasó por Deportes Puerto Montt y Deportes Copiapó en torno al desempeño de Riquelme.

Erwin Durán enciende la Liguilla de Ascenso tras la derrota de Rangers vs Arica

Sin duda, el comienzo para Rangers de Talca en la Liguilla de Ascenso los tiene con un pie afuera. “No estoy hablando de más, revisé las imágenes varias veces”, dijo Erwin Durán, el DT de los piducanos, para darle peso a sus acusaciones en la zona mixta.

San Marcos de Arica tuvo dos razones para celebrar en Talca. (Jose Robles/Photosport).

“La mano de Rivera fue acá arriba y no se revisa. El penal quería puro cobrarlo, ahí sí revisa el VAR. A los jugadores, que tienen las pulsaciones al máximo, los va ofuscando. Pero el equipo buscó y luchó”, manifestó Durán, quien alguna cuenta alegre anotó en su bitácora.

Pero también varios detalles que corregir para remontar la llave, que quedó con do goles de ventaja para los Bravos del Morro, un protagonista durante toda la temporada de la lucha por el lugar más alto de la tabla de posiciones.

¿Cuándo se juega la revancha entre San Marcos de Arica y Rangers de Talca?

San Marcos de Arica recibirá a Rangers de Talca este domingo 23 de noviembre en el estadio Carlos Dittborn. El pitazo inicial está pactado para las 12 horas. Sí, en pleno mediodía. Tendrá el arbitraje de Felipe González.