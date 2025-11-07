En San Marcos de Arica deben afinar los detalles para afrontar la liguilla de ascenso en la Primera B, pero recibieron un terrible remezón para toda la institución. Mediante un comunicado, el club oficializó que la ANFP le había quitado su licencia profesional.

Mientras todo eso se resuelve, RedGol tomó contacto con el ex gerente general de la institución: Mario Salgado, quien hace muy pocos días dejó su puesto en el cuadro del Morro. “Debo informar que a partir del lunes me cambié de trabajo. Estoy en el gobierno regional de Arica”, introdujo.

“Venía conversado, pero lamentablemente se juntó con esta situación. Dentro de las distintas situaciones está el proceso de la licencia 2026. El documento que faltaba. Esto no es por un tema financiero ni de recursos, si no porque no estaba ingresada en la memoria de 2024″, aseguró Salgado a nuestro querido Florete.

San Marcos de Arica tuvo una campaña que le permitirá jugar la liguilla. Pero está todo en vilo. (Jose Robles/Photosport).

Salgado prosiguió en su explicación. “Ese proceso lo lleva un contador y auditores externos. Hemos tenido un problema, la situación de la contadora no ha logrado cerrar bien la contabilidad del año 2024. Eso nos ha traído estos problemas para hacer la memoria anual”, aseguró el recién salido funcionario.

“Se ha estado trabajando hace tiempo. Están en la última etapa, esperamos que se pueda cumplir hoy eso. La contadora dio una información a los auditores, se hicieron algunas observaciones. Ellos tienen que hacer los ajustes, esperamos tenerlo el fin de semana. El lunes a más tardar. Y el plazo de apelación es hasta el próximo miércoles. Hay tiempo”, manifestó Mario Salgado, quien fue gobernador de Parinacota.

El paso próximo a seguir también lo contó. “Depende de que se pueda hacer una buena gestión y se pueda entregar la apelación con todo terminado para que den luz verde y acepten la licencia de clubes para 2026″, dijo Mario Salgado.

Ex gerente de San Marcos de Arica deja un mensaje de esperanza

El salido gerente general de San Marcos de Arica sabe que este tema y la decisión del entrenador argentino Germán Cavalieri, quien anunció que se irá, no tienen ninguna relación. “No tiene absolutamente nada que ver. Son dos temas totalmente distintos”, dijo Mario Salgado, quien hasta hace muy poco era un ejecutivo importante de la institución.

“Hubo algunas conversaciones con el DT, que obviamente lo tenemos muy bien considerado. Es un gran profesional que le ha hecho un gran beneficio a esta institución, pero él tenía la intención de no seguir al menos en la dirección técnica”, le aseguró el ex funcionario de San Marcos a nuestro querido Florete.

Germán Cavalieri no seguirá como DT en el cuadro ariqueño. (Andres Pina/Photosport).

Añadió que “estamos concentrados en el tema de la licencia de clubes y la liguilla. Estamos abocados 100 por ciento a eso. La administración tendrá que dedicarse esos días al tema de la licencia de clubes”. Eso sí, Mario Salgado no escondió su preocupación como hincha.

“Es complejo. Hay situaciones internas en temas de la información y contable que debió haberse trabajado oportunamente. Lamentablemente no nos entregaron los productos a tiempo, se demoraron mucho. Tenemos la posibilidad de apelar, se van a presentar los antecedentes. Son temas más adminitrastivos y esperamos que no tengan consecuencias en lo deportivo. El club ha hecho las cosas bien y los dirigentes han hecho un sacrificio enorme. Sería desproporcionado el castigo“, dijo. El tiempo dirá…

