Un tremendo terremoto se desató en la Primera B con San Marcos de Arica como gran protagonista. El cuadro nortino se quedó sin la licencia de clubes para competir en el 2026, esto tras una dura sanción de parte del Órgano de Primera Instancia (OPI).

Lamentablemente Arica no presentó sus estados financieros, lo que dio pie a un terrible castigo que puede desordenar todo el panorama de la Primera B en esta presente temporada.

Esto lo decimos porque los Bravos del Morro son uno de los siete equipos que clasificó a la liguilla por el segundo ascenso a la Primera División. Sin ir más lejos, en Santiago Morning miran con atención esto, ya que podría buscar el descenso de Arica para poder quedarse en la Primera B.

ver también La desesperada defensa de San Marcos de Arica tras perder su licencia de clubes en la Primera B

El otro beneficiado con el castigo a San Marcos en la Primera B

Sin embargo, hay otro equipo que podría sacar cuentas positivas con esa sanción a San Marcos. Hablamos de San Luis de Quillota, elenco que terminó noveno en la fase regular de la Primera B y que podría jugar la liguilla si la tabla corre con el hipotético castigo a los ariqueños.

Aunque ojo, el panorama no es del todo alentador para los quillotanos, ya que la dirigencia del equipo tomó la dura determinación de pasar la poda en el plantel tras el decepcionante final de temporada.

San Luis de Quillota terminó noveno en la Primera B con 39 puntos, a dos unidades de los puestos de la Liguilla. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo al sitio Soy Canario, la plana directiva derechamente borró a casi toda la planilla, dejando solo a cuatro jugadores de cara al 2026: Sebastián Parada, Martín Carreño, Martín Larraín y Lucciano Moreno.

Además, Fernando Guajardo y su cuerpo técnico tampoco seguirían en el equipo, esto tras apenas nueve partidos con dos triunfos, seis empates y una derrota. Esto, sumado al fracaso al no ingresar a la liguilla, colmó la paciencia de la dirigencia quillotana.

ver también Primera B: esta sería la fecha del inicio de la liguilla del ascenso

Así las cosas, si San Luis se mete por la ventana a la liguilla literalmente no tiene ni plantel ni entrenador para poder afrontarla. Un panorama a lo menos complicada para luchar por volver a la Primera División.

Publicidad