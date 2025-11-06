U. de Concepción se declaró campeón de la Primera B y arma sus maletas para jugar en la Primera División en la próxima temporada. Ahora, la atención se posa sobre la liguilla del ascenso, que definirá al segundo clasificado. Por su lado, el resto de los equipos bajan el telón este año.

Los elencos que fracasaron en sus intentos de meterse a la liguilla ponen fin a sus temporadas y comienzan a tomar decisiones para el 2026.

San Luis de Quillota, por ejemplo, perdió toda oportunidad de pelear por el segundo cupo del ascenso al perder contra Santiago Morning en la última fecha. Ante dicho fracaso, la dirigencia canaria decidió hacer una restructuración completa de su plantel para el próximo año.

El sitio Soy Canario reveló que la poda de San Luis perdonó a solo cuatro jugadores. Sebastián Parada, Martín Carreño, Martín Larraín y Lucciano Moreno son los únicos que se mantendrían en el equipo. Esto significaría la salida de 23 futbolistas del club, sin contar al retirado Humberto Suazo.

San Luis no entró a la liguilla y define su futuro

Solo cuatro jugadores sobreviven a la poda de San Luis

Fernando Guajardo y su cuerpo técnico tampoco seguirían en el equipo. Tras nueve partidos (dos triunfos, seis empates y una derrota) y el fracaso al no ingresar a la liguilla, la dirigencia tomó la decisión de dejar salir al entrenador. Así, en la Quinta Región deben buscar un nuevo DT.

Por otro lado, se mencionó que el nuevo CT evaluará las situaciones de los jugadores que vuelven de sus préstamos. Se trata de Yerald Pinilla (San Antonio Unido), Carlos Hormazábal (Trasandino), Miguel Espinoza (San Joaquín), Mateo Guerra (Deportes Limache) y Miguel Figueroa (Quintero Unido).