La Liga de Primera 2026 comienza a calentar los motores para su inicio, que fue pactado para el fin de semana del 30 de enero, cuando se de el vamos a la competencia local por parte de la ANFP.

Si bien antes se jugará el cuadrangular de la Supercopa, el torneo nacional ya vive momentos decisivos, con un Coquimbo Unido que buscará el bicampeonato, además de los grandes que quieren volver a la gloria.

Por lo mismo, los hinchas están expectantes para saber el fixture oficial de partidos para toda la temporada, donde hay sólo un punto por resolver para hacerlo público.

Esto, porque van a esperar el Consejo de Presidentes del jueves en la ANFP para sacarlo a la luz, porque debe ser aprobado por los mandamases de los clubes nacionales.

El fixture del fútbol chileno para la temporada 2026

Fue el diario El Mercurio quienes confirman la programación que tendrá la Liga de Primera 2026, donde los hinchas, jugadores y equipos están esperando el fixture oficial.

Por lo mismo, se espera que antes del viernes se conozca la agenda de partidos para toda la temporada, una vez que sea aprobada por los presidentes de los clubes.

“Empieza el viernes 30 de enero. El fixture está acordad, pero no confirmado, pues debe someterse a la aprobación del Consejo de Presidentes que se reúne mañana”, explican.

“Tal como enseña la tradición, el torneo mayor del fútbol local entrega dos cupos para la Copa Libertadores (campeón y subcampeón). Respecto a la Copa Sudamericana, son tres seguros (del 4° al 6°)”, detallan.

