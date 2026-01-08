La crisis que enfrenta Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro recibe la atención de todo el mundo. En Chile, Huachipato también ha estado muy pendiente, porque debe visitar el país por la Copa Libertadores.

El elenco acerero debe enfrentar a Carabobo en la ronda preliminar del torneo internacional, pero por el momento no tiene idea de cómo llegará hasta allá para el partido de ida (17 de febrero).

El presidente de Huachipato, Hernán Rosenblum, se descargó con Sabes Deportes. “No hay vuelos a Venezuela y nos han dicho que hasta el 7 de febrero se va a mantener así. Está todo en el aire, la incertidumbre nos impide avanzar en la organización”, lamentó.

“Quisiéramos tener pagados el vuelo y los hoteles. Hemos evaluado las rutas y son todas complejas. Tenemos un problema de visas también, como no hay consulado en Chile, tenemos que llegar a un destino que sería Colombia y ahí solicitar las visas“, agregó.

Huachipato debe visitar a Carabobo en Venezuela, pero… | Photosport

Incertidumbre total en Huachipato por su partido de Copa Libertadores

“Aparecen algunas aerolíneas, como Coppa, con algunos vuelos, pero nadie asegura nada y hasta puede que los cancelen“, comentó el presidente de Huachipato, quien agregó que ya se puso en contacto con Pablo Milad.

Además, “hemos hablado con la gente de The Strongest, porque juegan primero (deben visitar a Deportivo Táchira por la ronda anterior, el 10 de febrero)“.

“Estamos muy preocupados, porque la logística es de mucha organización que se debe hacer con bastante tiempo (…) También nos preocupamos por nuestra hinchada, que nos pregunta cómo llegar a Valencia”, aseguró.

“Ni la Conmebol sabe qué va a pasar. Trata de normalizar todo, como que no pasara nada“, concluyeron desde Talcahuano.

