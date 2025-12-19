Es tendencia:
Copa Libertadores

Es oficial: O’Higgins y Huachipato tienen fechas para sus duelos por Copa Libertadores

La Conmebol entregó la programación de los juegos en fases previas del máximo certamen continental.

Por Alfonso Zúñiga

O'Higgins y Huachipato tienen fecha para debutar en Copa Libertadores
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTO'Higgins y Huachipato tienen fecha para debutar en Copa Libertadores

La suerte ya está echada. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reveló cuál es el camino que deberán enfrentar tanto O’Higgins como Huachipato, en la segunda fase previa de Copa Libertadores.

Mientras el elenco de Rancagua deberá enfrentarse al millonario conjunto brasileño del Bahía; los últimos campeones de Copa Chile se medirán ante el monarca del Torneo de Clausura 2025 en Venezuela, como Carabobo.

Tras conocerse los rivales para ambas escuadras nacionales, a través de sus canales oficiales, la Conmebol oficializó cuándo es que O’Higgins y Huachipato verán acción en la Copa Libertadores, lo que ocurrirá a partir de febrero.

Sorteo: U de Chile y los chilenos ya conocen a sus rivales en fase previa de Sudamericana y Libertadores

¿Cuándo juegan O’Higgins y Huachipato en Copa Libertadores?

El primero de los chilenos que verá acción en el máximo certamen continental es la escuadra acerera. El martes 17 de febrero, a las 19:00 horas, se juega el duelo de ida en el Polideportivo Misael Delgado, de la ciudad venezolana de Valencia.

Una semana después, el martes 24, a la misma hora en el Estadio Huachipato de Talcahuano, el equipo de Jaime García recibirá al Carabobo, con la chance de asegurar en casa su pase a tercera fase clasificatoria en Copa Libertadores.

En tanto, el “Capo de Provincia”, recibirá al Bahía en el Estadio El Teniente de Rancagua el miércoles 18 de febrero a las 19:00 horas. Una semana después, el miércoles 25, en igual horario, se juega la revancha en el Arena Fonte Nova.

La programación de la fase 1 del torneo continental

¿Dónde se verán los juegos de los chilenos?

La serie entre Huachipato y Carabobo, tanto de ida como de vuelta, se verá de forma exclusiva por ESPN Premium en TV y por streaming en Disney + Premium.

Mientras que la llave por Copa Libertadores de O’Higgins con Bahía, se podrá seguir por Chilevision, ESPN Premium y por streaming en Disney + Premium.

Así terminaron los dos en Liga de Primera

