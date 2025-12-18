Contra el campeón de Venezuela: El camino de Huachipato en la Copa Libertadores

Este jueves se sorteó la fase previa de la Copa Libertadores del 2026. Ceremonia que contó con la participación de O’Higgins y Huachipato que protagonizarán el inicio del torneo.

Sorteo que tuvo realidades dispares para ambos equipos. Los celestes deberán jugar ante los brasileños de Bahía y cierran de visitantes. Por su parte, el elenco de Jaime García tuvo más suerte y se enfrentará ante Carabobo.

El cuadro venezolano viene de ser campeón en el torneo de clausura en Venezuela. El partido de ida será en el Estadio Misael Delgado y la revancha en el CAP de Talcahuano. Por lo que los acereros tienen a su favor la localía para avanzar a la siguiente fase.

Ahora el último recuerdo de Carabobo en Chile no es de los mejores. El cuadro de Valencia se enfrentó a la U en la fase de grupos de Copa Libertadores y sacó un empate 1-1 en el Estadio Misael Delgado. Luego fue derrota por 4-0 en el Estadio Nacional.

Los rivales de Huachipato en Copa Libertadores

El tema ahora es que se informen desde Conmebol las fechas y horarios de la fase 2 de la Copa Libertadores. Lo que debería ser en el mes de febrero. Ahora si Huachipato logra superar a Carabobo el panorama se pone más que prometedor para los acereros.

Ya en el mes de marzo, el cuadro de Jaime García podría medirse al ganador de Alianza Lima/ 2 mayo o Sporting Cristal. En dicha instancia el vencedor pasará a la fase de grupos de la Libertadores. En caso de una derrota, pasará a la Copa Sudamericana.