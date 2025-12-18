Fecha, hora y fixture: Los detalles del sorteo de la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores 2026 comienza su camino hacia la gloria. Por lo mismo, este jueves 18 de diciembre se realiza el sorteo de las fases previas para confirmar los últimos clasificados a la zona de grupos.

Hasta el momento Chile tiene confirmados a Coquimbo Unido como campeón de la Liga de Primera y es Chile 1. Luego sigue Universidad Católica como Chile 2. Tras ello vienen O’Higgins como Chile 3 y Huachipato que tras ganar la Copa Chile se quedó con el Chile 4. Posiciones que serán determinantes está jornada.

Según detalla la Conmebol, todo comienza con la fase 1 donde son seis equipos que buscarán pasar a la siguiente ronda. Los mejores ubicados en el ranking histórico primero serán visitantes y luego cierran de local.

En dicha zona están en el botillero 1: Alianza Lima, Táchira, y U Católica de Ecuador. En el botillero 2: están Juventud, 2 de Mayo y el representante de Bolivia que falta por definir. En total son tres cruces, y los ganadores pasarán a la fase 2.

Así es la primera fase de la Libertadores

Acá aparecen Huachipato en el botillero 1 y O’Higgins en el botillero 2. Ahora se indica que por ser equipos del mismo país no podrán enfrentarse. El tema es que si pueden tener rivales complicados como Botafogo, Bahía, Argentinos Juniors o Sporting Cristal.

Los rivales de Huachipato y O’Higgins

Ambos equipos nacionales deberán afrontar una primera llave. De lograr superar dicho escollo, pasarán a la fase 3. Ahí tendrán nuevamente un enfrentamiento -con equipos por definir- de ida y vuelta para meterse en la fase de grupos de la Libertadores. Ahora si en dicha instancia quedan eliminados, tienen como premio de consuelo pasar a la fase de grupos de la Sudamericana.

¿Quién transmite el sorteo de Copa Libertadores?

El sorteo de la fase previa de Copa Libertadores será transmitido gratis por el canal oficial de la Conmebol en Youtube. La ceremonia está programada a las 12:00 horas de Chile. Cabe consignar que la fase de grupos se sorteará posteriormente en fecha a confirmar.

