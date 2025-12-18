Se sorteó la Copa Libertadores en su fase previa y ahí había dos elencos nacionales que esperaban rival: Huachipato y O’Higgins. Los acereros enfrentarán a Carabobo, mientras los celestes la tendrán más difícil.

Es que el poderoso Bahía de Brasil espera por el Capo de Provincia en la fase 2 del torneo (hay que superar la fase 3 para ir a la grupal), con poderosos dueños controlando su administración: el grupo City.

El conglomerado tiene a su cargo equipos como el Manchester City, Girona, New York City, Melbourne City y Montevideo City. Desde el 2023 se sumó el Bahía, quien ahora visitará al Capo de Provincia.

La historia del rival de O’Higgins en la Copa

Bahía fue vendido en el 90% de sus acciones por la tremenda suma de 200 millones de dólares al Grupo City. El equipo tiene dos títulos locales, en 1959 y la segunda y última estrella en 1988.

El equipo tiene a Rogerio Ceni como entrenador y en el reciente Brasileirao terminó noveno, con 60 unidades. Entre sus jugadores más destacados figura Willian José, quien pasó por Real Sociedad, Betis y hasta el Real Madrid Castilla.

Bahía jugó la fase grupos de la Copa Libertadores de este 2025, donde finalizó tercero tras Inter de Porto Alegre y Atlético Nacional. Eso le valió jugar la Copa Sudamericana.

Rogerio Ceni / (Getty Images)

En dicho torneo quedó rápidamente en el camino tras jugar el playoff con el América de Cali. Con un global de 2-0, los colombianos avanzaron y dejaron al Bahía con ganas de revancha. Ahora, los espera O’Higgins de Rancagua en 2026.

