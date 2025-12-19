Ya es oficial. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, comunicó formalmente el acuerdo formal entre el directorio para hacerse de los servicios del lateral derecho Matías Fernández Cordero, el primer refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026.

“Nos decidimos por él, porque era la decisión del técnico (Fernando Ortiz) y siempre tratamos de darles en el gusto porque les sacarán rendimiento”, fueron las palabras del empresario de origen sirio al oficializar la incorporación.

Si bien el nombre de Matías Fernández Cordero es desconocido para muchos hinchas, el nuevo futbolista de Colo Colo lleva 10 años de carrera profesional, y un paso más que destacable por Independiente del Valle en Ecuador.

Los números con los que llega a Colo Colo el nuevo refuerzo

Surgido en las divisiones inferiores de Santiago Wanderers, en la temporada 2021 arribó hasta Unión La Calera, donde luego de seis meses emprendió viaje hasta el centro del planeta, para sumarse a la disciplina del cuadro de Sangolquí.

En su paso por Independiente del Valle, Matías Fernández conquistó cinco títulos, entre ellos, dos internacionales como la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericana 2023, además de la Copa Ecuador 2022, Supercopa de Ecuador 2023 y Serie A 2025.

Durante su estancia en Ecuador, el nuevo jugador de Colo Colo disputó un total de 128 encuentros con 10.211 minutos en cancha, en los que registró un gol y 17 asistencias, recibió 18 tarjetas amarillas y lo expulsaron en una oportunidad.

Matías Fernández deja Independiente del Valle y es nuevo jugador de Colo Colo (Getty Images)

¿Por cuánto tiempo firmó?

Según reveló el propio Aníbal Mosa, Matías Fernández Cordero puso la rúbrica para jugar en Colo Colo por toda la temporada 2026, con la opción de extender su vínculo por otro año más, es decir, hasta diciembre del 2027.

