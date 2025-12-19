Universidad Católica es uno de los equipos que más se ha movido en este mercado de fichajes de cara al 2026. Los Cruzados se quieren tomar varias revanchas en la próxima temporada, donde volverán a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por lo mismo el reforzarse como corresponde es clave en la precordillera, donde han logrado ya abrochar a cuatro jugadores para potenciar el equipo de Daniel Garnero.

Tres de ellos son de los futbolistas más destacados que dejó este 2025 en Chile, mientras que el restante viene de una campaña más que interesante en el siempre exigente balompié argentino.

Los cuatro refuerzos que Universidad Católica tiene abrochados en este mercado

Este listado está liderado sin duda que por Matías Palavecino. El volante argentino viene de ser una de las grandes figuras del Coquimbo Unido campeón, por lo que se la jugará por vestir la camiseta de uno de los grandes de Santiago en el 2026.

También del medio local uno que tiene todo arreglado para llegar en calidad de libre a la precordillera es Bernardo Cerezo. El defensor terminó su contrato con Ñublense y firmaría un contrato por un año con los cruzados.

Otro que jugará por la franja con el pase en su poder llegará Jimmy Martínez, volante que finalizó su contrato con Huachipato y que llegará por un año a la precordillera.

Para cerrar está el nombre de Justo Giani, volante creativo de Aldosivi de 26 años y que viene de jugar 31 compromisos en este 2025 con el cuadro de Mar del Plata. El argentino llegará en calidad de libre, aunque por dos años al club universitario.

Así las cosas, Católica da importantes pasos en la conformación del plantel 2026, donde esperan repetir lo bueno que se vio en esta segunda mitad del año que nos deja, donde lograron terminar como subcampeones del torneo.

